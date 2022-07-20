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Лаосская общественность высоко оценивает выступление генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Выступление главы Коммунистической партии Вьетнама получило большую поддержку и высокие оценки широкого круга чиновников, ученых и жителей Лаоса.
19 июля заведующий Отделом по внешним связям ЦК Народно-Революционной партии Лаоса Тхонгсаван Фомвихан сказал, что он высоко оценивает имеющее очень глубокое значение выступление генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга на юбилее, в котором особо подчеркнуты традиции солидарности между двумя странами, имеющие общее происхождение от Коммунистической партии Индокитая. Он подчеркнул, что в мире происходят сложные и труднопредсказуемые изменения, поэтому Вьетнам и Лаос должны сохранять особые отношения, которые были построены потом и кровью революционеров, солдат, членов партий и народов двух стран. Сегодня эти отношения стали бесценным достоянием, которое последующие поколения продолжат сохранять и развивать в соответствии с подписанным в 1977 году Договором о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Товарищ Вансай Тавинян, главный редактор газеты «Пасаксон» - органа Народно-Революционной партии Лаоса, сказал: «В своем выступлении генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда поддерживают дело обновления Лаоса, а также придают важное значение и отдают первоочередные приоритеты особым отношениям между нашими партиями и государствами».
Заместитель председателя, генеральный секретарь Общества лаосско-вьетнамской дружбы, доктор наук, доцент Сайхонг Саясин отметил, что в выступлении главы Компартии Вьетнама говорится о все более тесной и прочной солидарности между Лаосом и Вьетнамом, которая стала бесценным достоянием и значительно способствует развитию великих отношений обеих стран, несмотря на трудности и изменения в мире. Он назвал эту оценку очень объективной для особой и редкой солидарности в мире.