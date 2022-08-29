Лаокай призван ускорить устойчивое социально-экономическое развитие

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании Постоянного бюро провинциального партийного комитета Лаокай 28 августа. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил северную приграничную провинцию Лаокай приложить больше усилий для содействия быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию, поддержанию национальной обороны и безопасности и ускорению международной интеграции во время своего рабочего совещания с местными ключевыми должностными лицами 28 августа.

На встрече с Постоянным бюро провинциального партийного комитета Лаокай премьер-министр поручил местным властям продолжать эффективно осуществлять профилактику и борьбу с COVID-19, а также создавать наиболее благоприятные условия для социально-экономического восстановления и развития.

По его словам, следует уделить внимание ускорению освоения государственных инвестиций, развитию системы транспортной инфраструктуры, продвижению цифровой трансформации, трансформации в зеленую и чистую энергии и адаптации к изменению климата, а также укреплению трансграничного экономического развития.

Он добавил, что Лаокай необходимо диверсифицировать виды услуг и торговлей, используя свои сильные стороны, такие как туризм, транспорт и логистика, а также расширять финансовые, банковские услуги и услуги в области информационных технологий.

Премьер-министр также попросил Лаокай мобилизовать все ресурсы для развития, максимально повысить эффективность привлечения и использования инвестиций, уделить внимание развитию человеческих ресурсов и административной реформе, а также партийному строительству.

Ранее премьер-министр посетил Командование пограничной охраны провинции Лаокай.

В то же утро премьер-министр Тьинь посетил ряд школ города Лаокай и вручил учащимся Лаокая 1000 комплектов учебников по случаю нового учебного года 2022-2023.

Днем ранее, премьер-министр Тьинь совершил инспекционную поездку по ключевым проектам в провинции Лаокай.

Во время проверки хода строительства аэропорта Сапа премьер-министр Тьинь попросил Министерство транспорта, провинциальные власти и инвестиционные подразделения координировать планирование и инвестирование проекта с учетом долгосрочного развития.

Кроме того, он обратился к местным властям и инвесторам с просьбой обеспечить лучшие жилищные условия для людей в местах отселения, предоставивших землю под строительство проекта.

Премьер-министр также предложил местным жителям продолжать поддерживать политику провинциальный партийный комитет и властей по содействию социально-экономическому развитию, обеспечению безопасности и порядка, а также поддержке работы аэропорта в будущем.

Утвержденный премьер-министром Тьинем в конце октября, общий объем инвестиций в аэропорт Сапа составляет почти 7 триллионов донгов (306,54 млн. долл. США), из которых 2,7 триллиона донгов поступает из государственного бюджета. Первый этап аэропорта площадью 370 га планируется завершить до 2025 года, ежегодно он будет обслуживать 1,5 миллиона пассажиров.

На строительной площадке проекта по соединению скоростной автомагистрали Нойбай-Лаокай с городом Сапа премьер-министр Тьинь попросил строительную группу ускорить ход проекта и обеспечить качество и технику проекта.

Проект реализуется в соответствии с Решением Премьер-министра № 1215/QD-TTg от 20 сентября 2018 г. в форме СЭП (строительство - эксплуатация - передача), удовлетворяя растущий спрос на перевозки и помогая снизить риск дорожно-транспортных происшествий на Национальной автомагистрали 4D, а также сократить время в пути из Лаокая в Сапа и обратно.



