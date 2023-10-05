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Лаокай привлек более 6 миллионов посетителей за девять месяцев 2023 года
Доходы провинции от туризма в январе-сентябре составили около 18,56 трлн донгов (760 млн долл. США), что на 49,5% больше, чем годом ранее.
Только в сентябре Лаокай посетило более 1,1 млн человек, что на 101,6% больше, чем в предыдущем месяце. Общий доход от туристов составил около 2,7 трлн донгов, что на 37,9% больше, чем в предыдущем месяце.
По данным провинциального департамента туризма, туристы в основном приезжали в такие ключевые туристические центры, как город Сапа, Лаокай, а также уезды Бакха, Баойен и Батсат.
С начала этого года в этих местах было организовано множество типичных и уникальных туристических продуктов, таких как Международный женский турнир по волейболу VTV Cup 2023, фестиваль храмов Баоха в районе Бао Йен, летний фестиваль «Сапа - земля любви».
В этом году провинция Лаокай планирует привлечь около семи туристов и получить 22 трлн донгов дохода от туризма, что на 50% и 34% больше, чем в прошлом году.