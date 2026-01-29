Ламдонг усиливает управление рыболовными судами для борьбы с ННН-промыслом

27 января 2026 года провинция Ламдонг провела совещание по подведению итогов работы по борьбе с ННН-промыслом. Фото: ВИА

На совещании по подведению итогов работы по борьбе с ННН-промыслом 27 января Нгуен Ван Чиен, заместитель директора провинциального Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, сообщил, что ведомство усилило координацию с профильными силами и местными властями с целью активизировать надзор и обеспечить строгое управление рыболовными судами, особенно относящимися к группе повышенного риска, придерживаясь жёсткой позиции в отношении любых выходов в иностранные воды.

По его словам, наряду с инструктажем и поддержкой рыбаков в завершении процедур регистрации, техосмотра и получения лицензий, соответствующие органы и местные администрации также усилили меры по реагированию на случаи потери связи устройств системы мониторинга судов (VMS).

По данным провинциального руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом, ужесточение управления рыболовным флотом остаётся приоритетом, при этом особое внимание уделяется отбору и строгому контролю судов, чтобы гарантировать их соответствие требованиям к эксплуатации. По состоянию на 23 января в Ламдонге было зарегистрировано 8 208 рыболовных судов, из которых 7 189 имели действующие лицензии на промысел, что составляет 87,58%.

Власти также решительно принимают меры в отношении судов, не соответствующих эксплуатационным стандартам, с просроченными лицензиями либо с аннулированной регистрацией. Местным администрациям поручено внимательно контролировать места стоянки и не допускать выхода на промысел судов, не отвечающих требованиям. Между тем полиция, пограничные силы и органы управления рыбным хозяйством совместно проверяют незаконные сделки, связанные с рыболовными судами, одновременно проясняя случаи так называемых «призрачных судов», а также лодок с неустановленным владельцем или неполным правовым статусом.

С начала 2026 года пограничные заставы, рыболовные порты и службы контроля рыболовства ведут круглосуточный мониторинг перемещения судов. По всей провинции на пунктах пограничного контроля было зарегистрировано более 3 600 выходов и заходов судов, а также свыше 3 000 входов и выходов через порты. Объём выгрузки морепродуктов через порты превысил 1 300 тонн.

Ключевым элементом усилий провинции является строгое соблюдение мониторинга на основе системы VMS. Примечательно, что с начала года в море не зафиксировано ни одного случая потери сигнала VMS у местных рыболовных судов.

В перспективе Ламдонг разрабатывает более долгосрочные политики и программы по реструктуризации рыбохозяйственного сектора в направлении устойчивого развития. Ключевые инициативы включают проект по профессиональной переориентации, обусловленный обновлением структуры флота и внедрением цифровых технологий до 2030 года, а также план устойчивого развития рыбного хозяйства на 2026–2030 годы с видением до 2045 года. Одновременно завершается подготовка пакета мер поддержки по списанию судов, профессиональной переориентации и модернизации устройств системы VMS для внесения на рассмотрение компетентных органов.

Выступая на совещании, заместитель председателя провинциального Народного комитета Ле Чонг Йен призвал отраслевые структуры и прибрежные районы продолжать строго выполнять директивы центральных и провинциальных органов по борьбе с ННН-промыслом, мобилизовать на эту работу всю политическую систему, укреплять ответственность на низовом уровне и повышать правовую грамотность рыбаков.

Он также обратился к департаментам, ведомствам и местным администрациям с призывом сохранять устойчивое внимание к управлению и контролю рыболовных судов, рассматривая это как ключевую и долгосрочную задачу, особенно в части работы с судами категории «три нет» - без регистрации, техосмотра и лицензий. Прибрежным районам поручено провести всестороннюю инвентаризацию числа судов, их состояния и мест стоянки, а также твёрдо пресекать участие таких судов в промысловой деятельности в любой форме.