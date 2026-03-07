Ламдонг требует срочно устранить недостатки в борьбе с ННН-промыслом

Пограничный пост Тханьхай проводит патрулирование и контроль захода рыболовных судов в порт Фухай, квартал Футхюи (провинция Ламдонг). (Фото: ВИА)



6 марта Народный комитет провинции Ламдонг сообщил, что постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Чонг Йен подписал распоряжение, требующее от профильных ведомств и местных властей срочно устранить существующие недостатки и сосредоточиться на эффективной реализации мер по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.





Согласно документу, руководители соответствующих департаментов и ведомств, а также председатели Народных комитетов общин и кварталов, имеющих рыболовные суда, и администрации особой зоны Фукуи обязаны своевременно и строго выполнять указания центральных органов и новые нормативно-правовые акты, связанные с борьбой с ННН-промыслом. Одновременно необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане и предприятия были осведомлены о действующих требованиях законодательства и соблюдали их.





Департамент сельского хозяйства и окружающей среды, командование пограничных войск провинции, полиция провинции и Народные комитеты общин и кварталов с рыболовными судами, а также администрация особой зоны Фукуи продолжат укреплять координацию и последовательно реализовывать комплекс мер по борьбе с ННН-промыслом. Основное внимание уделяется строгому управлению рыболовным флотом, особенно недопущению выхода в море судов, не отвечающих установленным требованиям; усилению контроля за выходом и входом судов в порты; наблюдению за деятельностью судов в море, чтобы не допустить нарушений иностранной морской границы рыбаками провинции.





Народный комитет провинции также поручил компетентным органам контролировать объёмы выгрузки морепродуктов через порты и эффективно внедрять электронную систему прослеживаемости происхождения выловленных морских ресурсов, обеспечивая прозрачность и точность подтверждения происхождения продукции. Правоохранительные органы должны усилить патрулирование, проверки и строго наказывать нарушения, связанные с ННН-промыслом, с целью общего предупреждения подобных правонарушений.





В отношении закрытых дел (без наложения штрафа), накопившихся материалов и дел, срок давности по которым истёк, Народный комитет провинции потребовал от соответствующих органов срочно устранить допущенные нарушения и рассмотреть их в соответствии с законодательством. Дела, ранее закрытые без достаточных правовых оснований, должны быть дополнительно проверены и доведены до окончательного рассмотрения, включая наложение штрафов при наличии необходимых условий.





Народный комитет провинции поручил Департаменту сельского хозяйства и окружающей среды срочно разработать и представить на утверждение регламент управления, эксплуатации и обработки информации системы мониторинга рыболовных судов провинции в соответствии с постановлением № 41/2026/NĐ-CP. Документ должен чётко определить роль и ответственность каждого ведомства при обработке информации о судах, потерявших сигнал системы мониторинга (VMS), или пересёкших морскую границу, чтобы обеспечить оперативность, согласованность действий и избежать дублирования функций и перекладывания ответственности.





По данным провинциального координационного комитета по борьбе с ННН-промыслом, с начала 2026 года Ламдонг реализует ряд мер по усилению контроля за рыболовной деятельностью. Основное внимание уделяется совершенствованию базы данных рыбного хозяйства и повышению эффективности управления рыболовным флотом. В настоящее время в провинции насчитывается 8 207 рыболовных судов, при этом 100% судов внесены в национальную базу данных рыболовства; 7 234 судна имеют действующие лицензии на добычу (88,14%), а суда, не соответствующие требованиям, включены в список контроля и не допускаются к выходу в море.





Одновременно продолжается активная информационно-разъяснительная работа среди рыбаков, направленная на повышение осведомлённости о требованиях борьбы с ННН-промыслом, особенно о необходимости поддержания работы систем мониторинга и недопустимости нарушений иностранных морских границ. В первые два месяца 2026 года было проведено 20 информационных мероприятий с участием 245 человек; 330 владельцев судов и капитанов подписали обязательства соблюдать правила борьбы с ННН-промыслом.





Контроль за выходом и входом рыболовных судов и их деятельностью в портах осуществляется регулярно, при этом еженедельно под наблюдением находятся сотни судов. Использование электронных промысловых журналов способствует повышению прозрачности данных о вылове морепродуктов, а также облегчает прослеживаемость происхождения и контроль операций по закупке и реализации продукции на рынке. Кроме того, профильные органы выдали семь сертификатов происхождения сырья морепродуктов с общим объёмом более 22 тонн.