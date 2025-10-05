Ламдонг примет фестиваль воздушных шаров и искусства 2025 в конце октября

Этот масштабный фестиваль сочетает в себе выступления воздушных шаров, живую музыку и современные технологии, обещая посетителям уникальные впечатления и открывая путь для новых культурных и туристических мероприятий в этом регионе.



Изюминкой мероприятия станет зрелище из 20 красочных воздушных шаров, в том числе трех больших, 12 средних и пяти декоративных, выставленных на земле. Все они будут представлены на площади Лам Виен, известной как «сердце» города цветов. Ожидается, что десятки воздушных шаров, сияющих на рассвете и закате, создадут захватывающее зрелище и станут неотразимым местом для туристов.



Наряду с воздушными шарами, в оперном театре Далата, современном зале, оборудованном звуковой и световой аппаратурой международного стандарта, будет представлена специальная художественная программа под названием «Наследие восхода солнца». В концерте примут участие многие известные вьетнамские артисты, в том числе композитор Дык Чи и певцы Ле Куен, Та Минь Там, Во Ха Чам и Фыонг Ви.



Помимо основных мероприятий, в рамках фестиваля также будут проходить выставки искусства под открытым небом, уличные представления и выделены специальные зоны для фотографирования на тему воздушных шаров, что создаст оживленную и захватывающую атмосферу для посетителей.



По словам организаторов, фестиваль воздушных шаров и искусства Лам Донг 2025 задуман не только как развлекательное мероприятие, но и как платформа для продвижения местного туризма и укрепления культурного бренда провинции.