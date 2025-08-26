НОВОСТИ
К 80-летию Национального дня: Глубокие впечатления Генерального секретаря Коммунистической партии Швейцарии
По словам Массимилиано Ая, в современном мире, полном потрясений, чрезвычайно важно, что такая социалистическая страна, как Вьетнам, проводит миролюбивую линию, поддерживает независимую внешнюю политику и придерживается курса неприсоединения. Он подчеркнул, что Вьетнам является образцом политики неприсоединения и проводит сбалансированный курс.
Высоко оценив усилия Вьетнама по продвижению диалога между различными системами и избеганию конфронтаций, он отметил, что Вьетнам доказал свою способность играть активную и конструктивную роль в дипломатии, международных делах, а также в органах Организации Объединённых Наций. Он подтвердил, что Коммунистическая партия Швейцарии и впредь будет выполнять свою миссию по информированию, чтобы швейцарский народ ясно видел активную и конструктивную роль Вьетнама на международной арене.
В интервью Генеральный секретарь Массимилиано Ай также выразил надежды на развитие двустороннего сотрудничества между Швейцарией и Вьетнамом в ближайшее время. Он выразил пожелание, чтобы две страны как можно скорее подписали соглашение о свободной торговле. По его словам, это станет позитивным шагом для экономики Швейцарии, так как поможет диверсифицировать экономических партнёров и избежать зависимости от ограниченного числа рынков. В то же время для экономики Вьетнама наличие более тесного швейцарского партнёра станет серьёзным преимуществом.
По мнению Генерального секретаря Массимилиано Ая, отношения между двумя коммунистическими партиями в будущем могут сосредоточиться на нескольких направлениях: поддержание регулярного диалога, обмен анализами, позициями и взглядами; укрепление связей между народами; кроме того, туризм также является сферой с большим потенциалом. Он подчеркнул, что Коммунистическая партия Швейцарии всегда готова содействовать Правительству Швейцарии в продвижении двустороннего сотрудничества с Вьетнамом, а также помогать Вьетнаму лучше понимать реальную ситуацию в Швейцарии.