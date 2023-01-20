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К 2050 году Вьетнам станет развитой страной с высокими доходами
Ожидается, что рост ВВП страны составит 7% в год в период 2021–2030 гг. и 6,5–7,5% в год в период 2031–2050 гг.
Прогнозируется, что ВВП на душу населения в эквиваленте текущих цен увеличится до 7.500 долл. США к 2030 году и 27.000-32.000 долл. США к 2050 году.
План также направлен на повышение доли урбанизации до более чем 50% к 2030 году и 70-75% к 2050 году. К 2030 году цифровая экономика будет составлять 30% ВВП.
В 2021–2030 гг. Вьетнам сосредоточится на инклюзивном, быстром и устойчивом развитии, основанном на науке и технологиях, инновациях, цифровых и экологических преобразованиях и циклическом экономическом развитии.
К 2030 году сфера услуг будет составлять 50% ВВП, а промышленность и строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 40% и 10% соответственно. Доля общей факторной производительности (СФП) в экономическом развитии достигнет 50%.