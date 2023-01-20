Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

К 2050 году Вьетнам станет развитой страной с высокими доходами

В соответствии с Национальным генеральным планом на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 года Вьетнам стремится к 2050 году стать развитой страной с высокими доходами, полными и гармоничными социалистически ориентированными институтами рыночной экономики, и справедливым, демократическим и цивилизованным обществом. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ недавно подписал резолюцию № 81 о генеральном плане.

Ожидается, что рост ВВП страны составит 7% в год в период 2021–2030 гг. и 6,5–7,5% в год в период 2031–2050 гг.

Прогнозируется, что ВВП на душу населения в эквиваленте текущих цен увеличится до 7.500 долл. США к 2030 году и 27.000-32.000 долл. США к 2050 году.

План также направлен на повышение доли урбанизации до более чем 50% к 2030 году и 70-75% к 2050 году. К 2030 году цифровая экономика будет составлять 30% ВВП.

В 2021–2030 гг. Вьетнам сосредоточится на инклюзивном, быстром и устойчивом развитии, основанном на науке и технологиях, инновациях, цифровых и экологических преобразованиях и циклическом экономическом развитии.

К 2030 году сфера услуг будет составлять 50% ВВП, а промышленность и строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 40% и 10% соответственно. Доля общей факторной производительности (СФП) в экономическом развитии достигнет 50%.

ИЖВ/ВИА

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