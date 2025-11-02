К 2035 году растениеводство сократит выбросы парниковых газов минимум на 15%

Уборка риса в дельте реки Меконг. Фото: Vietnam+

Это два из множества целей, предусмотренных Проектом по снижению выбросов в растениеводстве на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года, утверждённым Министерством сельского хозяйства и окружающей среды согласно Решению № 4024/QĐ-BNNM.В период 2025–2035 годов отрасль сосредоточится на ключевых культурах с высоким потенциалом снижения выбросов, таких как рис, маниок, сахарный тростник, кофе, бананы и др.Проект также предусматривает, что каждая провинция и город реализует как минимум 1–2 модели производства с низким уровнем выбросов, пригодные для масштабирования. Кроме того, по всей стране будет испытано не менее 15 моделей земледелия с потенциалом развития углеродных кредитов в соответствии с международными стандартами. Эти модели станут практической основой для расширения устойчивого производства в будущем.Отрасль также разработает не менее пяти технологических пакетов по сокращению выбросов для основных сельскохозяйственных культур, чтобы фермеры могли легко применять экологически безопасные методы возделывания. Параллельно будет создана база данных по выбросам в растениеводстве с обеспечением синхронизации с Национальной системой учёта выбросов парниковых газов.Особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации технических специалистов и производителей. Планируется, что не менее 3 000 специалистов, агрономов, фермеров и представителей предприятий пройдут подготовку по вопросам техники производства, политики и инструментов измерения выбросов.Кроме того, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов подготовит как минимум пять коммуникационных комплектов для повышения осведомлённости, распространения знаний и стимулирования изменения производственного поведения фермеров в сторону сокращения выбросов. Эти материалы сыграют важную роль в продвижении идей «зелёного», устойчивого и экологически ответственного производства.К 2050 году растениеводство Вьетнама будет развиваться в направлении низкоуглеродной, экологичной и современной модели, став важной опорой зелёной трансформации национального сельского хозяйства. Производство будет организовано по принципу замкнутых цепочек добавленной стоимости, с широким применением цифровых технологий и «умного» земледелия, обеспечивая эффективное использование земельных и водных ресурсов, а также реальное сокращение и компенсацию выбросов.Отрасль ставит цель: 100% площадей под основными культурами должны соответствовать устойчивым агротехническим стандартам; будет создана цифровая база данных по выбросам в растениеводстве, синхронизированная с национальной системой мониторинга; разработан и внедрён знак «Низкие выбросы» для ключевых сельскохозяйственных товаров. Вьетнам станет одной из ведущих стран региона по производству климатически ответственных агропродуктов, что укрепит «зелёное» конкурентное преимущество страны на мировом рынке и внесёт вклад в достижение нулевого чистого уровня выбросов в соответствии с обязательствами на COP26.Для эффективной реализации Проекта по сокращению выбросов в секторе растениеводства на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов определило семь приоритетных направлений: повышение управленческого потенциала; активное внедрение научно-технических достижений; реорганизация производства по цепочке стоимости; создание системы данных; мобилизация финансовых ресурсов; обучение и информационно-просветительская работа; расширение международного сотрудничества.В первую очередь будет совершенствоваться система институтов, политики и управленческих инструментов, с интеграцией целей по сокращению выбросов в отраслевые планы, усилением децентрализации, контроля и применением цифровых технологий для мониторинга эффективности программ.В области науки и технологий планируется исследование, стандартизация и передача технологий низкоуглеродного земледелия; активное внедрение цифровых технологий, сенсоров, искусственного интеллекта и демонстрационных моделей для широкого применения на практике.В организации производства будет поощряться интеграция по цепочке стоимости с отслеживанием происхождения продукции и системой углеродных кредитов; стимулироваться роль кооперативов как базовых структур и поддержка инвестиций предприятий в сырьевые зоны.Система данных по выбросам будет построена и функционировать единообразно от центрального до местного уровня, интегрируясь с национальной системой измерения, отчётности и верификации (MRV) и инвентаризацией парниковых газов.Финансирование реализации проекта будет привлекаться из государственного бюджета, частных инвестиций, международной помощи и глобальных климатических программ, с приоритетом для инвестиций в базы данных, обучение, пилотные модели и технологии.Образовательные и коммуникационные мероприятия сосредоточатся на распространении технических знаний, повышении осведомлённости об углеродных кредитах, сочетании профессиональной подготовки с массовым информированием населения.Наконец, отрасль активизирует международное сотрудничество в исследовательской, проектной и рыночной сферах, а также обмен опытом и развитие рынка углеродных кредитов, способствуя устойчивому и низкоуглеродному развитию сельского хозяйства Вьетнама.