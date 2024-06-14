К 2030 году туризм действительно станет передовым сектором экономики, развивающимся в направлении зеленого роста

Часть архипелага Катба у побережья города Хайфон. Фото: ВИA

Это часть генерального плана развития системы туризма на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2045 г., утвержденного 13 июня заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха.



Генеральный план предусматривает 25 - 28 миллионов международных прибытий, 130 миллионов внутренних путешественников и ежегодный рост числа внутренних туристов на 8 - 9 % к 2025 году. К 2030 году число международных туристов должно достигнуть 35 миллионов и ежегодно увеличиваться на 13-15 %, а число внутренних путешественников достигнет 160 миллионов и будет расти на 4-5 % ежегодно.



Ожидается, что к 2025 и 2030 годам доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 8 - 9 % и 13 - 14 % соответственно.



Согласно генеральному плану, в этом секторе будет создано около 6,3 миллиона рабочих мест, включая 2,1 миллиона прямых рабочих мест, к 2025 году и 10,5 миллиона рабочих мест, включая 3,5 миллиона прямых рабочих мест, к 2030 году.



Вьетнам стремится восстановить и поддержать рост числа внутренних туристов в 2021 - 2025 годах. В то же время в 2026-2030 годах он намерен освоить рынки туристов с высокими расходами и длительным пребыванием, а также новые рынки в сфере гольфа, спортивного и приключенческого туризма.



В период с 2021 по 2025 год предпринимаются усилия по оживлению традиционных рынков и привлечению новых, таких как Индия и страны Ближнего Востока. В 2026-2030 годах Вьетнам намерен сохранить и расширить традиционные рынки в Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке, России, Восточной Европе и Океании, а также диверсифицировать рынки, чтобы увеличить долю путешественников с высокими расходами.



К 2045 году туризм должен стать локомотивом экономики, а Вьетнам - выдающимся мировым направлением и одной из стран с самым сильным развитием туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в генеральном плане.

План также предусматривает 70 миллионов международных прибытий, около 7,3 квадриллиона донгов (28,68 миллиарда долларов США) доходов от туризма и вклад сектора в 17 - 18% ВВП к 2045 году.



