К 2030 году не менее 1 млн. единиц социального жилья будет предназначено для малоимущих

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции по развитию социального жилья в Ханое 1 августа. Фото: ВИА

Министерству строительства было предложено сотрудничать с другими министерствами и секторами, чтобы разработать и представить правительству в августе план строительства не менее 1 млн. квартир социального жилья для рабочих и малоимущих в период до 2030 года.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сделал такое заявление, выступая на конференции по развитию социального жилья в Ханое 1 августа.

Он заявил, что строительство социального жилья для работающих и малообеспеченных является важной частью политики социально-экономического развития и является обязанностью государства и общества.

Премьер-министр отметил, что государство поощряет секторы экономики к развитию социального и доступного жилья для работников в рамках рыночного механизма, а также работает над предоставлением жилищной помощи малоимущим в городских районах и работникам в промышленных парках, помогая тем самым гарантировать политическую стабильность и социальную защищенность.

Он подчеркнул, что строительство социального жилья - это задача не только партии и государства, но и всей политической системы, бизнеса и народа.

Кроме того, необходимо уделить должное внимание правильному развитию пансионатов и привлечению инвесторов, в том числе иностранных, к строительству социального жилья для работающих и малообеспеченных.

Строительство социального жилья должно быть увязано с рынком недвижимости, соответствовать планам жилищного строительства населенных пунктов на каждый период и соответствующим законам, иметь соответствующую техническую и социальную инфраструктуру.

Он поручил министерствам, секторам и администрациям местностей проявить твердую решимость, приложить максимум усилий и принять решительные меры для ускорения комплексного развития социального жилья, чтобы все больше и больше работающих, а также малообеспеченных людей могли нормально жить и работать.



