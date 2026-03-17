К 2030 году Вьетнам ставит цель довести долю взрослого населения, имеющего сберегательные счета, до 30%

Согласно проекту Стратегии финансовой доступности на период 2026–2030 годов, к 2030 году Вьетнам ставит цель довести долю взрослого населения, имеющего сберегательные счета, как минимум до 30%.

Проект Cтратегии, опубликованный Национальным руководящим комитетом по финансовой доступности, также предусматривает, что к тому же сроку 95% населения в возрасте от 15 лет и старше будут иметь банковские счета.

Среди других ключевых целевых показателей - предоставление банковских кредитов не менее чем 300 тысячам малых и средних предприятий, увеличение доли непогашенных кредитов в сфере сельского хозяйства и развития сельских районов до 25%, а также рост выручки страховой отрасли примерно до 3,5% ВВП.

Для достижения этих целей комитет планирует сосредоточиться на укреплении финансовых институтов, расширении круга поставщиков, спектра продуктов и услуг, а также совершенствовании финансовой инфраструктуры. Стратегия также делает акцент на повышении финансовой грамотности в рамках Национальной программы финансового просвещения и продвижении устойчивого финансирования.

Признавая важность технологий, стратегия определяет цифровую трансформацию как ключевой инструмент расширения финансовой доступности. В числе приоритетов также обеспечение кибербезопасности, защита персональных данных и интересов пользователей.

Комитет подчеркнул, что стратегия носит гибкий характер и при необходимости может корректироваться для обеспечения ее эффективной реализации. Ее главная цель - гарантировать равный доступ к финансовым услугам, особенно для жителей отдаленных районов, приграничных территорий и островов, а также уязвимых групп населения, чтобы никто не остался без внимания.

В конечном счете Cтратегия призвана содействовать социальной справедливости и прогрессу, одновременно поддерживая экономический рост и национальное развитие.