К 2025 году цифровая экономика Хошимина будет составлять около 25% валового внутреннего продукта

Вид на гoрод Хошимин. Фото: ВИА

Постоянное бюро комитет парткома города Хошимина на днях издал Директиву 17-CT/TU о продвижении цифровой трансформации и превращении Хошимина в «умный» город. Согласно Директиве, необходимо осуществлять активную цифровую трансформацию во всех областях и способствовать развитию цифровой экономики, стремясь к тому, чтобы к 2025 году цифровая экономика города составляла около 25% валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно Директиве, необходимо совершенствовать институты, создавать правовую среду для цифровой трансформации; сосредоточиться на содействии применению информационных технологий в сферах, связанных с обеспечением информационной безопасности и безопасности при построении цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества. Важно поощрять предприятия, особенно в сфере информации, связи, науки и технологий, к активным инвестициям и участию в процессе цифровой трансформации и предоставлению основных цифровых услуг, что также является важной задачей, излагаемой в Директиве.

Для достижения вышеуказанной цели Постоянный комитет парткома города Хошимина обратился к партийным комитетам всех уровней, партийным организациям, органам власти, комитету Отечественного фронта Вьетнама города Хошимина и городским общественно-политическим организациям с просьбой повышать осведомленность, сосредоточиться на руководстве, направлении и организации выполнения задач цифровой трансформации, построении цифрового правительства, создании, интеграции и эффективном использовании данных для обслуживания работы, профилактики и борьбы с эпидемиями, восстановления социально-экономического развития города.

В Директиве четко указано, что руководители горсовета должны иметь соответствующие и эффективные решения для цифровой трансформации. В то же время координировать свои действия с городским комитетом Отечественного фронта Вьетнама и общественно-политическими организациями для разработки плана мониторинга реализации программы цифровой трансформации и проекта по превращению Хошимина в «умный» город. Наряду с этим контролировать роль руководителей партийных комитетов и органов в руководстве и организации работы.

Народный комитет Хошимина поручает каждому подразделению и учреждению всей системы разработать конкретный план действий для реализации Директивы.

Партийный комитет по общественной безопасности города Хошимин поручил милиции города Хошимин выполнить Решение № 06 премьер-министра, изданное вместе с проектом «Разработка приложений, данных о населении, идентификации и электронной аутентификации для национальной цифровой трансформации в период 2022-2025 гг., с перспективой до 2030 г.». Партийные комитеты районов и партийный комитет города Тхудык издали документы, направляющие реализацию цифровой трансформации и строительство «умных» городов, обеспечивая синхронизацию, взаимосвязь и обмен данными, безопасность, а также удовлетворение потребностей населения и бизнеса.



