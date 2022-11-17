К 2025 году уровень урбанизации достигнет не менее 45%

Уровень урбанизации Вьетнама составит не менее 45% к 2025 году и более 50% к 2030 году в соответствии с программой действий, принятой правительством.

Правительство недавно издало Резолюцию № 148/NQ-CP о программе действий по реализации Резолюции Политбюро № 06-NQ/TW от 24 января 2022 г. «О градостроительстве, строительстве, управлении и развитии к 2030 г. с видением до 2045 г.».

К 2025 году количество городских районов по стране составит около 950–1.000, а к 2030 году - 1.000 -1.200.

Будет ряд национальных и региональных городских центров, отвечающих стандартам здравоохранения, образования, обучения и культуры, установленным для городских районов в 4 ведущих странах АСЕАН.

Средняя площадь жилья на душу населения в городских районах достигнет не менее 28 кв. м к 2025 году и 32 кв. м к 2030 году.

К 2025 году широкополосный доступ в интернет охватит более 80% городских домохозяйств, а в ближайшие 5 лет он будет охватывать все домохозяйства.

С точки зрения экономики, по прогнозам, городские районы будут составлять около 75% национального ВВП к 2025 году и около 85% к 2030 году.

К 2045 году Вьетнам планирует иметь не менее 5 международных городских районов, связанных региональными и глобальными сетями.

Правительство поручило Министерству строительства согласовать с другими министерствами, ведомствами и местными органами национальную программу городского строительства, модернизации и развития.