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К 2025 году объем розничных продаж во Вьетнаме достигнет 350 млрд. долл. США
В прошлом году общая выручка от розничных продаж товаров и услуг выросла на 21%, превысив целевой показатель в 8%.
Опрос, проведенный Vietnam Report, показал, что более 53,8% всех розничных фирм добились аналогичных и более высоких результатов бизнеса по сравнению с уровнем до пандемии.
Эксперты считают, что рост розничных продаж поддерживается ростом доходов и сильным восстановлением туристического сектора, а также соответствующих секторов, таких как транспорт и объекты размещения, и эффективностью мер по контролю над инфляцией.
Есть признаки активной розничной торговли, поскольку многие иностранные инвесторы объявили о своих планах вернуться после COVID-19.
Недавно тайская компания Central Retail заявила, что в ближайшие 5 лет направит на вьетнамский рынок дополнительно 20 трлн. донгов (852,87 млн. долл. США), увеличив свои инвестиции во Вьетнаме в период 2022–2026 гг. до 65 трлн. донгов. Благодаря этому плану Central Retail увеличит свое покрытие с 40 населенных пунктов в настоящее время до 55.
Между тем, японский гигант розничной торговли Aeon Group планирует построить еще один мегамолл в Ханое, увеличив общее количество торговых центров во Вьетнаме до 20.
В 2023 году запланирован запуск четырех торговых центров - Central Premium Plaza, Vincom Megamall Grand Park, Sunrise City Central и Emart 2 общей площадью более 116.000 кв. м.
Многие эксперты прогнозировали, что в этом году ритейлеры будут расширять каналы продаж, выводя свои товары на разные торговые площадки, чтобы оптимизировать каналы онлайн-торговли.