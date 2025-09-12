К 2025 году граждане смогут выполнять 100% административных процедур онлайн

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Глава Руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и Проекта 06, подписал 11 сентября 2025 года Решение № 126/QĐ-BCĐCP об утверждении Плана деятельности на 2025 год.



План предусматривает повышение эффективности руководства и управления Руководящего комитета всех уровней; усиление ответственности руководителей за реализацию задач в области науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и Проекта 06. Одновременно Комитет формирует программу действий на IV квартал 2025 года с целью контроля за выполнением указаний Генерального секретаря и ключевых резолюций, в частности Резолюции № 57-NQ/TW Политбюро и Резолюции № 71/NQ-CP Правительства.



Руководящий комитет требует от министерств, ведомств и местных властей приоритизировать ресурсы для выполнения ключевых задач в последние 4 месяца 2025 года, своевременно докладывать о вопросах, выходящих за пределы их компетенции. Приоритетными направлениями являются: повышение осведомлённости, обновление мышления, решительное руководство и управление, устранение барьеров, превращение институциональной базы в конкурентное преимущество в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.



Ключевые задачи включают: совершенствование правовой базы, наращивание инвестиций в цифровую инфраструктуру, подготовку и использование кадров высокого качества, продвижение цифровой трансформации в политической системе, повышение эффективности государственного управления, стимулирование предпринимательских инноваций, расширение международного сотрудничества.



Министерства и местные власти должны оперативно завершить разработку институциональной базы, превратив её в конкурентное преимущество в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; усиливать инвестиции, совершенствовать инфраструктуру для науки, технологий и цифровой трансформации на национальном уровне; развивать и использовать кадры высокого качества.



Отдельные министерства получили поручение изучить и предложить поправки к таким законам, как Закон об интеллектуальной собственности, Закон о подоходном налоге с физических лиц, Закон о государственных служащих, Закон о борьбе с коррупцией… Одновременно предполагается выработка политики по привлечению талантов в сфере науки, технологий и цифровой трансформации; стимулирование подготовки кадров в университетах; реализация модели связки «университет – исследовательский институт – предприятие»; а также создание биржи науки и технологий, помогающей бизнесу внедрять результаты исследований в производство.



Параллельно министерства, ведомства и местные власти должны реализовывать задачи и меры Проекта 06, реформы административных процедур и цифровой трансформации, связанной с Проектом 06, с целью достижения к концу 2025 года следующих показателей:



Во-первых, 100% административных процедур, соответствующих законодательным требованиям, предоставляются в форме комплексных онлайн-услуг.



Во-вторых, 80% досье административных процедур обрабатываются онлайн.



В-третьих, 40% взрослого населения пользуется онлайн-услугами.



Кроме того, необходимо ускорить процесс соединения и обмена данными между ключевыми сферами, такими как население, юстиция, образование, банковское дело, налогообложение, страхование, бизнес, земельные ресурсы, транспортные средства…; продвигать безналичные платежи; внедрять систему налогообложения домохозяйств для улучшения управления экономикой.



План также уделяет особое внимание применению искусственного интеллекта при предоставлении онлайн-услуг через Национальный портал государственных услуг. Министерства, ведомства и местные власти обязаны организовать обучение и комплексное внедрение на информационных системах по обработке административных процедур от центрального уровня до уровня провинций и коммун.



Одновременно задачей последних 4 месяцев 2025 года является ликвидация «белых зон» мобильного покрытия, обеспечение стабильного электроснабжения; очистка и эксплуатация 12 национальных и отраслевых баз данных по принципу «точно – полно – чисто – актуально – единообразно – общее использование».



Сквозная цель – создание прорыва в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, что будет способствовать повышению национальной управленческой способности, эффективности работы государственного аппарата и ускорению социально-экономического развития.