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К середине августа профицит торгового баланса достиг 16,25 млрд долларов США
В первой половине августа товарооборот Вьетнама с остальным миром оценивался в 28,6 млрд долларов США, из которых стоимость экспорта снизилась на 10,8% в годовом исчислении до 14,4 млрд долларов США.
Крупнейшие статьи экспорта включают телефоны и аксессуары (2,42 миллиарда долларов); компьютеры, электронная продукция и компоненты (2,38 миллиарда долларов); швейные и текстильные изделия (1,55 миллиарда долларов); машины и оборудование (1,53 миллиарда долларов).
В сфере сельскохозяйственной продукции экспорт овощей и фруктов достиг 177 млн долларов США; орехов кешью - 140 миллионов долларов США; кофе - 110 миллионов долларов США; чая - 10,3 млн долларов США; перца - 29,3 млн долларов США; риса - 266 миллионов долларов США; маниока и продукты из маниоки - 38,2 миллиона долларов США...
Между тем, на импорт товаров за рассматриваемый период страна потратила $14,2 млрд, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Министерство промышленности и торговли заявило, что продолжит поддерживать бизнес для оптимизации выгод от соглашений о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA) с целью увеличения экспорта в условиях спада на мировом рынке.
Министерство также работало с Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей над переговорами с Китаем об открытии рынка для других фруктов и овощей Вьетнама, таких как помело с зеленой кожурой, свежий кокос, авокадо, ананас, звездчатое яблоко, лимон и дыня.