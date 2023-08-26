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НОВОСТИ

К середине августа профицит торгового баланса достиг 16,25 млрд долларов США

По данным Главного таможенного управления, по состоянию на 15 августа торговый профицит Вьетнама составил 16,25 млрд долларов США. Общий объем импорта и экспорта страны за этот период превысил 402 миллиарда долларов США, в том числе стоимость экспорта составила 209,43 миллиарда долларов США, что меньше на 10,1%, или 23,5 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первой половине августа товарооборот Вьетнама с остальным миром оценивался в 28,6 млрд долларов США, из которых стоимость экспорта снизилась на 10,8% в годовом исчислении до 14,4 млрд долларов США.

Крупнейшие статьи экспорта включают телефоны и аксессуары (2,42 миллиарда долларов); компьютеры, электронная продукция и компоненты (2,38 миллиарда долларов); швейные и текстильные изделия (1,55 миллиарда долларов); машины и оборудование (1,53 миллиарда долларов).

В сфере сельскохозяйственной продукции экспорт овощей и фруктов достиг 177 млн долларов США; орехов кешью - 140 миллионов долларов США; кофе - 110 миллионов долларов США; чая - 10,3 млн долларов США; перца - 29,3 млн долларов США; риса - 266 миллионов долларов США; маниока и продукты из маниоки - 38,2 миллиона долларов США...

Между тем, на импорт товаров за рассматриваемый период страна потратила $14,2 млрд, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство промышленности и торговли заявило, что продолжит поддерживать бизнес для оптимизации выгод от соглашений о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA) с целью увеличения экспорта в условиях спада на мировом рынке.

Министерство также работало с Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей над переговорами с Китаем об открытии рынка для других фруктов и овощей Вьетнама, таких как помело с зеленой кожурой, свежий кокос, авокадо, ананас, звездчатое яблоко, лимон и дыня.

ИЖВ/ВИА

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