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НОВОСТИ

К концу 2025 года МФЦ во Вьетнаме начнёт функционировать

Утром 2 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл конференцию по ознакомлению и реализации Резолюции Национального собрания (НС) о создании Международного финансового центра (МФЦ) во Вьетнаме, а также объявил о создании Национального руководящего комитета и представил План действий по строительству МФЦ.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Создание МФЦ во Вьетнаме должно быть успешным. Фото: ВИA  
Мероприятие прошло в очном формате в городе Хошимин и в онлайн-режиме с подключением города Дананг.

После принятия НС Резолюции №222/2025/QH15, Премьер-министр подписал решение о создании Руководящего комитета по МФЦ во Вьетнаме, который будет помогать правительству в выработке стратегического направления, координации и обеспечении согласованной и бесперебойной реализации, функционирования и развития Центра. Председателем Комитета является сам Премьер-министр Фам Минь Тьинь.

На конференции руководители городов Хошимин и Дананг представили местные планы действий по строительству МФЦ. Представители иностранных государств и международных финансовых организаций высоко оценили инициативу создания Центра во Вьетнаме, поделились опытом и выразили готовность активно участвовать в процессе его создания и развития.

Выступая на мероприятии, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Руководящего комитета, подчеркнул, что создание МФЦ во Вьетнаме имеет стратегическое значение для привлечения международного капитала, технологий и квалифицированных кадров, что способствует экономическому росту и повышает позицию и конкурентоспособность страны.

Глава правительства отметил, что для достижения темпов роста на уровне двузначных чисел необходимы значительные инвестиции. В условиях дефицита капитала строительство и развитие МФЦ — это объективная и важная задача на текущем этапе. Партия, Государство, НС и Правительство рассматривают создание МФЦ как стратегический прорыв в институтах и политике, с применением особых механизмов и нормативно-правовых новшеств.

Премьер-министр выразил мнение, что успешное строительство и развитие МФЦ в Хошимине и Дананге по научно обоснованному и поэтапному плану на основе модели сотрудничества, а не конкуренции, создаст синергетический эффект, обеспечив мощный рывок для Центра и укрепив позицию Вьетнама на глобальной финансовой карте.

Он призвал строго придерживаться духа: «делать и извлекать уроки одновременно», «никакого перфекционизма, никакой поспешности», «руководители должны мыслить масштабно и стратегически», «делать прочно и надёжно, начатое — обязательно должно завершиться успехом». Он подчеркнул, что «если уж делаем — значит, добиваемся успеха» ради пользы страны и народа, развития бизнеса, благополучия граждан, а также ради стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

Мероприятие прошло в очном формате в городе Хошимин и в онлайн-режиме с подключением города Дананг.

После принятия НС Резолюции №222/2025/QH15, Премьер-министр подписал решение о создании Руководящего комитета по МФЦ во Вьетнаме, который будет помогать правительству в выработке стратегического направления, координации и обеспечении согласованной и бесперебойной реализации, функционирования и развития Центра. Председателем Комитета является сам Премьер-министр Фам Минь Тьинь.

На конференции руководители городов Хошимин и Дананг представили местные планы действий по строительству МФЦ. Представители иностранных государств и международных финансовых организаций высоко оценили инициативу создания Центра во Вьетнаме, поделились опытом и выразили готовность активно участвовать в процессе его создания и развития.

Выступая на мероприятии, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Руководящего комитета, подчеркнул, что создание МФЦ во Вьетнаме имеет стратегическое значение для привлечения международного капитала, технологий и квалифицированных кадров, что способствует экономическому росту и повышает позицию и конкурентоспособность страны.

Глава правительства отметил, что для достижения темпов роста на уровне двузначных чисел необходимы значительные инвестиции. В условиях дефицита капитала строительство и развитие МФЦ — это объективная и важная задача на текущем этапе. Партия, Государство, НС и Правительство рассматривают создание МФЦ как стратегический прорыв в институтах и политике, с применением особых механизмов и нормативно-правовых новшеств.

Премьер-министр выразил мнение, что успешное строительство и развитие МФЦ в Хошимине и Дананге по научно обоснованному и поэтапному плану на основе модели сотрудничества, а не конкуренции, создаст синергетический эффект, обеспечив мощный рывок для Центра и укрепив позицию Вьетнама на глобальной финансовой карте.

Он призвал строго придерживаться духа: «делать и извлекать уроки одновременно», «никакого перфекционизма, никакой поспешности», «руководители должны мыслить масштабно и стратегически», «делать прочно и надёжно, начатое — обязательно должно завершиться успехом». Он подчеркнул, что «если уж делаем — значит, добиваемся успеха» ради пользы страны и народа, развития бизнеса, благополучия граждан, а также ради стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

ИЖВ/ВИА

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