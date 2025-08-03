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К концу 2025 года МФЦ во Вьетнаме начнёт функционировать
После принятия НС Резолюции №222/2025/QH15, Премьер-министр подписал решение о создании Руководящего комитета по МФЦ во Вьетнаме, который будет помогать правительству в выработке стратегического направления, координации и обеспечении согласованной и бесперебойной реализации, функционирования и развития Центра. Председателем Комитета является сам Премьер-министр Фам Минь Тьинь.
На конференции руководители городов Хошимин и Дананг представили местные планы действий по строительству МФЦ. Представители иностранных государств и международных финансовых организаций высоко оценили инициативу создания Центра во Вьетнаме, поделились опытом и выразили готовность активно участвовать в процессе его создания и развития.
Выступая на мероприятии, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Руководящего комитета, подчеркнул, что создание МФЦ во Вьетнаме имеет стратегическое значение для привлечения международного капитала, технологий и квалифицированных кадров, что способствует экономическому росту и повышает позицию и конкурентоспособность страны.
Глава правительства отметил, что для достижения темпов роста на уровне двузначных чисел необходимы значительные инвестиции. В условиях дефицита капитала строительство и развитие МФЦ — это объективная и важная задача на текущем этапе. Партия, Государство, НС и Правительство рассматривают создание МФЦ как стратегический прорыв в институтах и политике, с применением особых механизмов и нормативно-правовых новшеств.
Премьер-министр выразил мнение, что успешное строительство и развитие МФЦ в Хошимине и Дананге по научно обоснованному и поэтапному плану на основе модели сотрудничества, а не конкуренции, создаст синергетический эффект, обеспечив мощный рывок для Центра и укрепив позицию Вьетнама на глобальной финансовой карте.
Он призвал строго придерживаться духа: «делать и извлекать уроки одновременно», «никакого перфекционизма, никакой поспешности», «руководители должны мыслить масштабно и стратегически», «делать прочно и надёжно, начатое — обязательно должно завершиться успехом». Он подчеркнул, что «если уж делаем — значит, добиваемся успеха» ради пользы страны и народа, развития бизнеса, благополучия граждан, а также ради стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
Мероприятие прошло в очном формате в городе Хошимин и в онлайн-режиме с подключением города Дананг.
После принятия НС Резолюции №222/2025/QH15, Премьер-министр подписал решение о создании Руководящего комитета по МФЦ во Вьетнаме, который будет помогать правительству в выработке стратегического направления, координации и обеспечении согласованной и бесперебойной реализации, функционирования и развития Центра. Председателем Комитета является сам Премьер-министр Фам Минь Тьинь.
На конференции руководители городов Хошимин и Дананг представили местные планы действий по строительству МФЦ. Представители иностранных государств и международных финансовых организаций высоко оценили инициативу создания Центра во Вьетнаме, поделились опытом и выразили готовность активно участвовать в процессе его создания и развития.
Выступая на мероприятии, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Руководящего комитета, подчеркнул, что создание МФЦ во Вьетнаме имеет стратегическое значение для привлечения международного капитала, технологий и квалифицированных кадров, что способствует экономическому росту и повышает позицию и конкурентоспособность страны.
Глава правительства отметил, что для достижения темпов роста на уровне двузначных чисел необходимы значительные инвестиции. В условиях дефицита капитала строительство и развитие МФЦ — это объективная и важная задача на текущем этапе. Партия, Государство, НС и Правительство рассматривают создание МФЦ как стратегический прорыв в институтах и политике, с применением особых механизмов и нормативно-правовых новшеств.
Премьер-министр выразил мнение, что успешное строительство и развитие МФЦ в Хошимине и Дананге по научно обоснованному и поэтапному плану на основе модели сотрудничества, а не конкуренции, создаст синергетический эффект, обеспечив мощный рывок для Центра и укрепив позицию Вьетнама на глобальной финансовой карте.
Он призвал строго придерживаться духа: «делать и извлекать уроки одновременно», «никакого перфекционизма, никакой поспешности», «руководители должны мыслить масштабно и стратегически», «делать прочно и надёжно, начатое — обязательно должно завершиться успехом». Он подчеркнул, что «если уж делаем — значит, добиваемся успеха» ради пользы страны и народа, развития бизнеса, благополучия граждан, а также ради стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.