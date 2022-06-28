К концу июля на всех скоростных автомагистралях Вьетнама будет автоматически взиматься плата за проезд. Фото: ВИА

Министерство транспорта обратилось к Управлению автомобильных дорог Вьетнама (DRVN), Вьетнамской корпорации скоростных автомагистралей (VEC), Вьетнамской акционерной компании по развитию инфраструктуры и финансированию инвестиций (VIDIFI), и другим поставщикам услуг с просьбой реализовать просьбу премьер-министра о завершении автоматического и безостановочного сбора платы за проезд (ETC).

Министерство попросило VEC дать указание поставщикам услуг и связанным с ними подразделениям срочно установить и запустить систему ETC на автомагистралях к 31 июля.

В случае задержки министерство рассмотрит его в соответствии со своей компетенцией или сообщит об этом властям для строгого рассмотрения в соответствии с законом, включая приостановку взимания платы за проезд.

Министерство попросило DRVN направлять и координировать с VEC развертывание системы ETC на автомагистралях, находящихся в ведении VEC, обеспечивая график и бесперебойную работу.

Между тем, VIDIFI попросили продолжить пилотирование ETC только на скоростной автомагистрали Ханой-Хайфонг. В частности, поставщики услуг должны обратить внимание на распространение информации о ETC на скоростной автомагистрали и подготовить планы по правилам дорожного движения и дистанционным предупреждениям, чтобы ограничить транспортные средства, которые не имеют права въезжать на скоростную автомагистраль, вызывая пробки и снижая безопасность.

DRVN будет поддерживать VIDIFI в успешном пилотировании работы ETC на скоростной автомагистрали Ханой-Хайфонг.

Кроме того, агентство должно ежемесячно отчитываться о результатах пилотной работы ETC и предлагать сроки завершения операции, а также вносить изменения, дополнения и дополнения в механизмы, политики, правовые нормы и другие сопутствующие вопросы по ETC.

Что касается роста использования платежных меток ETC (электронных меток), министерство требует, чтобы поставщики услуг ETC повысили качество обслуживания, чтобы к сентябрю 80-90% транспортных средств по всей стране использовали электронные метки.

Министерство заявило, что VNDR будет направлять и поддерживать поставщиков услуг в увеличении количества карт и расширении услуг для достижения целевого уровня транспортных средств с электронными метками.

Чтобы установить станции ETC на скоростных автомагистралях, министерство обратилось к DRVN с просьбой направить инвесторов строительства-эксплуатации-передачи (BOT), управляемых министерством, для координации и поддержки населенных пунктов в установке станций до 30 июня.

Сбор платы за проезд будет приостановлен на станциях с опозданием.

По данным DRVN, к концу мая этого года количество транспортных средств с электронными метками составило почти 3 млн. единиц, достигнув более 65%, увеличившись более чем на 648.000 автомобилей по сравнению с периодом до 31 декабря 2021 года. В настоящее время существует 48 полос ETC, принадлежащих станциям, находящимся в ведении Министерства транспорта (за исключением 12 полос, принадлежащих скоростной автомагистрали Каузай-Ниньбинь, управляемой VEC), и 52 полосы ETC, принадлежащих станциям, находящимся в местном управлении, которые необходимо установить.

DRVN продолжит мобилизацию и потребует от владельцев транспортных средств использовать электронные метки и услугу ETC, чтобы к сентябрю не менее 90% транспортных средств, имеющих электронные метки, могли пользоваться услугой ETC.

Агентство также будет координировать свои действия с дорожной милицией для строгого наказания водителей транспортных средств, которые не имеют права выезжать на полосы ETC, создавая препятствия для движения, в соответствии с Постановлением правительства № 123/2021.