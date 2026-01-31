Кханьхоа стремится стать хабом возобновляемой энергетики после принятия Резолюции № 70

Селение Виньчыонг в общине Фыокдинь провинции Кханьхоа расположено в пределах территории, запланированной под строительство атомной электростанции «Ниньтхуан-1». (Фото: ВИА

Резолюция, направленная на обеспечение национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года, вводит прорывные политики, призванные содействовать реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, сокращения выбросов и охраны окружающей среды.

После объединения с провинцией Ниньтхуан провинция Кханьхоа получила новое пространство для развития.

По данным Всемирного банка, южная часть Кханьхоа обладает наибольшим в стране потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики. Средняя скорость ветра на высоте 65 м достигает 7,25 м/с; при этом штормовая активность там исключительно низкая, а устойчивые ветры со скоростью 6,4–9,6 м/с сохраняются до десяти месяцев в году, что обещает стабильную выработку для ветроустановок.

Институт энергетики (IOE) при Министерстве промышленности и торговли относит Кханьхоа к числу наиболее перспективных в стране регионов для развития возобновляемой энергетики, отмечая стабильную солнечную радиацию в течение всего года и самую большую по Вьетнаму продолжительность солнечного сияния - 2 500–3 100 часов в год.

Привлекательность провинции усиливает и ее выгодное географическое положение. Расположенная на пересечении Национальной автодороги № 1, скоростной автомагистрали Север – Юг, железной дороги Север – Юг и Национальной автодороги № 27, ведущей к Центральному нагорью (Тэйнгуен), Кханьхоа выступает важными воротами, соединяющими юго-восточный ключевой экономический район, Центральное нагорье и южно-центральную прибрежную зону.

Доктор наук Чан Тхо Дат, профессор Национального экономического университета, подчеркнул, что сочетание сухого и жаркого климата, обилия солнечного света, устойчивых ветровых режимов и обширных массивов подходящих земель обеспечивает Кханьхоа очевидное конкурентное преимущество для реализации крупномасштабных проектов в сфере чистой энергетики, прежде всего солнечной энергетики, а также наземной и морской ветроэнергетики.

Директор провинциального Департамента промышленности и торговли Нгуен Ван Ньыт сообщил, что в южной части провинции в настоящее время действуют 57 проектов в сфере возобновляемой энергетики с суммарной установленной мощностью более 3 749 МВт. В прошлом году эти объекты поставили в национальную энергосистему примерно 8,7 млрд кВт·ч, что составляет около 6,69% общего объема выработки Вьетнама из возобновляемых источников, достигшего 130 млрд кВт·ч.

Помимо возобновляемых источников энергии, атомная энергетика рассматривается как долгосрочный стратегический вариант обеспечения национальной энергетической безопасности. Кханьхоа является единственной провинцией, выбранной для размещения двух атомных электростанций «Ниньтхуан-1» и «Ниньтхуан-2», совокупной мощностью 4 000 МВт, которые планируется построить на площади 1 135 га в общинах Фыокдинь и Виньхай. Эти проекты рассматриваются как проекты века, приуроченные к 100-летию Коммунистической партии Вьетнама и 85-летию Социалистической Республики Вьетнам в 2030 году.

Согласно скорректированному VIII Плану развития электроэнергетики, Кханьхоа, как ожидается, получит почти 17 ГВт новых мощностей, что увеличит общий объем установленной мощности провинции примерно до 24 ГВт. Власти делают упор на солнечную радиацию, ветровые ресурсы и имеющийся опорный каркас линий электропередачи в южно-центральном регионе, чтобы ввести в строй порядка 8 000 МВт дополнительных проектов в период 2025–2035 годов.

В портфеле проектов на 2025–2030 годы предусмотрены 22 ветроэнергетических проекта общей мощностью 1 893 МВт, 40 проектов по концентрированной солнечной энергетике суммарной мощностью 2 368 МВт, а также гидроэнергетические объекты и гидроаккумулирующие электростанции общей мощностью 2 581 МВт. Большинство из них сосредоточено в районах Ниньхоа – Ванфонг, Камрань и Бакай. В период 2031–2035 годов планируется ввод в эксплуатацию еще 38 солнечных проектов совокупной мощностью 3 898 МВт.

Для повышения устойчивости энергосистемы и управления пиковыми нагрузками провинция поощряет инвестиции в гидроаккумулирующую энергетику, системы накопления энергии на батареях, маневренную генерацию на сжиженном природном газе (СПГ), а также «зеленый» водород. Проект гидроаккумулирующей электростанции Бакай, первый подобный проект во Вьетнаме, будет иметь мощность 1 200 МВт (четыре турбины), при общем объеме инвестиций свыше 21,1 трлн донгов (809,6 млн долларов США). Ожидается, что первая турбина будет введена в строй к концу 2029 года, остальные - в 2030–2031 годах.

Институт энергетики (IOE) отметил, что Кханьхоа формируется не только как центр генерации, но и как стратегический узел передачи электроэнергии. Выработанная в провинции электроэнергия может обеспечивать южно-центральный регион и Центральное нагорье, а ключевые линии электропередачи напряжением 500 кВ, соединяющие Ниньтхуан, Виньтан, Лонгтхань и Хошимин, позволят направлять произведенную здесь «зеленую» энергию по всей стране.

Опираясь на устойчивую ресурсную базу в сфере энергетики, Кханьхоа продвигает комплексное экономическое развитие, связывая энергетику с промышленностью и услугами. Потенциальное партнерство с соседней провинцией Ламдонг может сформировать цепочки добавленной стоимости вокруг ветровой и солнечной энергетики, производства «зеленого» водорода и «зеленого» аммиака, а также создать «зеленые» промышленные и аграрные коридоры, объединяющие экотуризм и энергетические проекты. Район Ниньфыок – Тхуаннам рассматривается как комплексный кластер индустриальных парков, портов, энергетических объектов и городских зон, ориентированных на сферу услуг, тогда как портовая зона Камрань - Кана должна стать площадкой для развития логистики и экспорта оборудования для возобновляемой энергетики.

По мере ожидаемого бурного роста «зеленой» генерации возрастает спрос на синхронное развитие инфраструктуры в сфере производства электроэнергии, ее накопления и передачи, а также выпуска новых видов энергии. В частности, предполагается поэтапное развертывание линий электропередачи сверхвысокого напряжения переменного тока (HVAC) и линий высокого напряжения постоянного тока (HVDC).