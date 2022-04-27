Кханьхоа стремится к устойчивому развитию промышленного морского хозяйства

Иллюстративное фото (Источник: ВИА)

26 апреля в городе Нячанг прошел семинар по устойчивому развитию промышленного морского хозяйства в центральной прибрежной провинции Кханьхоа.

Мероприятие было совместно организовано Управлением рыболовства Вьетнама, Вьетнамской ассоциацией производителей морепродуктов (VSA) и властями провинции.

Председатель VSA доц. доктор Нгуен Хыу Зунг сказал, что такое развитие может принести Кханьхоа много преимуществ, таких как создание сырья для пищевой, фармацевтической промышленности и производства удобрений, а также помощь людям разбогатеть за счет моря, тем самым увеличивая присутствие рыбаков в море для защиты национального суверенитета на море и островах.

Ле Тан Бан, директор Управления сельского хозяйства и развития сельских районов Кханьхоа, сообщил, что местные фермеры в основном разводят морские виды у побережья и вдоль островов в лагунах и заливах. Большинство из них следуют традиционному процессу, а их сельскохозяйственные угодья имеют небольшие размеры и построены из древесных материалов, не выдерживающих больших волн.

Он отметил, что Кханьхоа нацелен на создание высокотехнологичных районов с высокой добавленной стоимостью и свободных от болезней районов морского хозяйства; и защиту окружающей среды в связи с ростом туризма и национальной обороной, среди прочего.

Текущее решение провинции состоит в том, чтобы разработать к 2030 году проект по устойчивому развитию высокотехнологичной морской культуры с видением на 2045 год, в рамках которого ожидается реализация ряда пилотных передовых моделей в открытых морских районах в качестве основы для воспроизведения промышленной морской культуры в сочетании с экологическими защита.

По его словам, ключевыми задачами, поставленными перед Кханьхоа, сейчас являются инвестиции в инфраструктуру и формирование сельскохозяйственных районов с применением достижений науки и техники.

Участники, в том числе представители деловых кругов и посольства Норвегии во Вьетнаме, поделились своим опытом в этой области, особенно в отношении аспектов устойчивого развития и туризма.

По данным Управления рыболовства, Вьетнам имеет береговую линию протяженностью 3.260 км с потенциальной площадью 500.000 га для морского хозяйства. В 2021 году в стране насчитывалось около 7.447 рыбоводных хозяйств с 248.768 садками. Большая часть их продукции экспортируется на внешние рынки.



