Кханьхоа сообщил о положительном сальдо торгового баланса в размере 308 млн. долл. США в первом полугодии

В первой половине 2022 года положительное сальдо торгового баланса южно-центральной прибрежной провинции Кханьхоа составило 308 млн. долл. США.

За рассматриваемый период она заработала 790 млн. долл. США на экспорте, а на импорт потратила 481,3 млн. долл. США, что на 31% и почти 50% больше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из них стоимость экспорта отечественных предприятий и предприятий с ПИИ достигла 513,7 млн. долл. США и 276,4 млн. долл. США соответственно.

Морепродукты, а также корабли и запчасти внесли наибольший вклад в экспортный оборот региона, составив 560,8 млн. долл. США, что составляет почти 71% от общего объема.

Кроме того, оборот 6 экспортных товаров составляет от 10 до 100 млн. долл. США, включая кофе, текстиль, древесину и изделия из дерева.

США являются крупнейшим импортером продукции Кханьхоа в этот период на общую сумму 198,8 млн. долл. США, что на 55% больше, чем за тот же период прошлого года. За ними следуют Республика Маршалловы Острова, Япония, Сингапур, Тайвань (Китай) и Германия.

Провинциальному департаменту промышленности и торговли поручено организовать в июле мероприятия по налаживанию торгового сотрудничества между поставщиками продукции в центральных и центральных горных районах и экспортными предприятиями.