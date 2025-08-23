НОВОСТИ
Кханьхоа развивает интеллектуальное земледелие для модернизации сельского хозяйства
Устойчивые методы ведения сельского хозяйства становятся все более популярными
Многие местные кооперативы и фермерские хозяйства внедряют циркулярные экономические модели и передовые стандарты выращивания, такие как VietGAP и органическое земледелие. На ферме Sakura в общине Донгкханьшон на площади 45 га выращивается высокотехнологичный дуриан, урожай сортов Мусанг Кинг и Ри6 уже собран. Ферма отличается комплексным использованием автоматизированного орошения, внесения удобрений и анализа почвы с помощью искусственного интеллекта, а также беспилотного мониторинга для управления растениеводством.
Владелец фермы Нгуен Фам Минь Ман сказал, что такое применение повышает экологичность, обеспечивая экологический баланс при производстве высококачественных дурианов, не содержащих химических веществ.
Расширяются также научные исследования и передача технологий. Научно-исследовательский институт хлопководства и развития сельского хозяйства Няхо является пионером в области биотехнологии и генетических методов для выведения высокоурожайных, адаптированных к климатическим условиям сортов винограда, яблок, спаржи, алоэ вера, риса, манго, лонгана и джекфрута. К 2030 году институт планирует уделить приоритетное внимание сельскохозяйственным культурам, устойчивым к вредителям и климату, микробиологическим и нанотехнологиям для улучшения почвы, системам выращивания на основе Интернета вещей и борьбы с вредителями с помощью искусственного интеллекта.
На пути к высокотехнологичному сельскому хозяйству
По данным провинциального департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в настоящее время в Кханьхоа более 1003 га занято высокотехнологичным сельским хозяйством и более 5599 га сертифицированы в соответствии с USDA-NOP (США), JAS (Япония) и стандартами ЕС на органическую продукцию. Провинция выдала 163 кода посадочных площадей на площади более 5171 га, а также три кода упаковочных предприятий для экспорта манго и дуриана в ЕС и Китай.
Основные сельскохозяйственные культуры, такие как дуриан, манго, помело, спаржа и алоэ вера, проникли на экспортные рынки, в то время как виноград и яблоки приносят высокую прибыль. Высокотехнологичное выращивание винограда позволяет получать 600 миллионов донгов с гектара при двух урожаях в год.
Чтобы добиться успехов в сельском хозяйстве, Кханьхоа продолжит выращивать фирменные культуры и домашний скот, включая виноград, алоэ вера, зеленую спаржу, лук, чеснок, коз, овец, птичьи гнезда, манго, фиолетовый сахарный тростник, дурианы и высококачественные сорта риса. Провинция также поощряет предприятия, кооперативы и организации инвестировать в создание замкнутых цепочек создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве, применяя цифровые технологии для увеличения добавленной стоимости местной сельскохозяйственной продукции.
Провинция проводит анализ и научное планирование производственных зон, основываясь на природных условиях и местном потенциале. Основное внимание уделяется районам выращивания фруктов, эфирномасличных культур, высокотехнологичному сельскому хозяйству и моделям агроэкотуризма. Предпринимаются усилия по стандартизации производственных процессов, улучшению качества семян, созданию сельскохозяйственных брендов и применению цифровых технологий для мониторинга рынка и потребления продукции.
Кханьхоа будет мобилизовывать ресурсы из программ и проектов для инвестирования в исследования в области растениеводства и животноводства, передавать технологии ведения сельского хозяйства и переработки для диверсификации продукции, развивать цифровые человеческие ресурсы и укреплять партнерские отношения между предприятиями, учеными и фермерами в рамках устойчивых производственных цепочек. Ожидается, что выполнение резолюции 57 не только обновит модель экономического роста провинции, но и модернизирует сельское хозяйство, улучшит условия жизни и будет способствовать экономическому развитию сельских районов в новый период./