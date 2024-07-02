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Кханьхоа проводит рекламные мероприятия, чтобы привлечь туристов
Директор департамента Нгуен Тхи Ле Тхань сообщила, что число туристов, прибывших в город в июне, выросло на 13% по сравнению с прошлым годом и составило 1,3 млн человек, в том числе более 370 000 иностранцев, что на 54% больше, чем в тот же период прошлого года.
Общий доход от туризма в этом месяце составил более 6 триллионов донгов, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом, сказала она.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Динь Ван Тьеу отметил, что четырехдневный фестиваль морского туризма в Нячанге в июне привлек около 400 000 посетителей, способствуя популяризации местных туристических направлений и создавая стимул для роста туризма в 2024 и 2025 годах.
Международный Фестиваль Залива Света в Нячанге - первое в стране световое шоу дронов, запланированное на 13 и 20 июля, - будет включать в себя соревнования между четырьмя командами из Китая, Франции, Республики Корея и ОАЭ.
Динь Ван Тьеу добавил, что Кханьхоа планирует превратить фестиваль света в выдающееся туристическое предложение.
Этим летом в Нячанге также пройдет множество спортивных турниров, таких как Национальный клубный чемпионат по парусному спорту, Национальный турнир по бегу Libera Fun Fest 2024, Национальный чемпионат по настольному теннису и Национальный молодежный чемпионат по гольфу.
Наряду с мероприятиями по продвижению туризма авиакомпании открыли новые международные маршруты в Нячанг и из него, а также увеличили количество рейсов между городом и Казахстаном и Узбекистаном.