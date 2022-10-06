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Кханьхоа организует больше прямых рейсов в Казахстан

Бюджетный перевозчик Vietjet Air начнет доставлять туристов из Алматы, крупнейшего города Казахстана, в центральную провинцию Кханьхоа в конце этого месяца, чтобы ускорить восстановление туризма после COVID-19.
    Самолет Vietjet Air в международном аэропорту Камрань. Фото: ВИА  

Бюджетный перевозчик Vietjet Air начнет доставлять туристов из Алматы, крупнейшего города Казахстана, в центральную провинцию Кханьхоа в конце этого месяца, чтобы ускорить восстановление туризма после COVID-19.

Это результат сотрудничества авиакомпании и туристического агентства Anex, сообщил заместитель управляющего директора компании Буй Куок Дай.

Как и планировалось, перевозчик будет выполнять два рейса в неделю по маршруту Камрань-Алматы с конца этого месяца по апрель следующего года.

Первый рейс должен вылететь из международного аэропорта Камрань в международный аэропорт Алматы 25 октября. Он вернется из Казахстана на следующий день. По словам Дая, каждый рейс будет перевозить около 180-200 пассажиров.

Туристы из Казахстана проведут свой отпуск от одной до четырех недель в отелях и пансионатах Кханьхоа, пройдут шоппинг и совершат экскурсии по городу.

Ожидается, что первые рейсы доставят делегации в Кханьхоа для ознакомления с туристическим потенциалом и преимуществами Вьетнама в целом и центральной провинции в частности.

За первые 9 месяцев 2022 года Кханьхоа принял более 2,1 млн. туристов, в том числе 150.000 иностранцев, что в 7,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.


ВИА

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