НОВОСТИ
Кханьхоа организует больше прямых рейсов в Казахстан
Бюджетный перевозчик Vietjet Air начнет доставлять туристов из Алматы, крупнейшего города Казахстана, в центральную провинцию Кханьхоа в конце этого месяца, чтобы ускорить восстановление туризма после COVID-19.
Это результат сотрудничества авиакомпании и туристического агентства Anex, сообщил заместитель управляющего директора компании Буй Куок Дай.
Как и планировалось, перевозчик будет выполнять два рейса в неделю по маршруту Камрань-Алматы с конца этого месяца по апрель следующего года.
Первый рейс должен вылететь из международного аэропорта Камрань в международный аэропорт Алматы 25 октября. Он вернется из Казахстана на следующий день. По словам Дая, каждый рейс будет перевозить около 180-200 пассажиров.
Туристы из Казахстана проведут свой отпуск от одной до четырех недель в отелях и пансионатах Кханьхоа, пройдут шоппинг и совершат экскурсии по городу.
Ожидается, что первые рейсы доставят делегации в Кханьхоа для ознакомления с туристическим потенциалом и преимуществами Вьетнама в целом и центральной провинции в частности.
За первые 9 месяцев 2022 года Кханьхоа принял более 2,1 млн. туристов, в том числе 150.000 иностранцев, что в 7,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.