Кханьхоа определила цель поднятия уровня развития
Под девизом «Сплочённость, Демократия, Дисциплина, Ответственность, Прорыв, Развитие» съезд сосредоточился на обсуждении документов провинции, а также документов, представленных на XIV съезд КПВ. Десять групп делегатов внесли 396 предложений, из которых 186 — конкретные поправки в документы, а 9 — выступления на пленарном заседании. Большинство участников выразили высокую поддержку проектам, одновременно предложив уточнить ряд вопросов, касающихся экономики, обороны и безопасности, строительства партии и политической системы.
Делегаты подчеркнули необходимость чётко оценить роль различных экономических секторов; увязать развитие с охраной окружающей среды; дополнить статистику по вопросам обороны и безопасности, а также результатам реализации модели местной власти двух уровней. Эти предложения были зафиксированы для учёта новым составом Провинциального партийного комитета в процессе практического осуществления.
Съезд утвердил Резолюцию на 2025–2030 годы, определив общую цель: ввести Кханьхоа в «десятилетие повышения уровня развития», к 2030 году превратить провинцию в город центрального подчинения, международный центр морского туризма и услуг, национальный и региональный центр обработки данных; достичь двузначных темпов экономического роста и стать одним из ведущих полюсов роста страны. Городская система должна развиваться современно, умно, устойчиво и с сохранением самобытности; инфраструктура – быть синхронизированной и эффективной; уровень жизни населения – повышаться; окружающая среда – защищаться с учётом адаптации к изменению климата; партийная организация и политическая система – укрепляться; национальная оборона, безопасность и суверенитет на море – обеспечиваться надёжно.
Съезд наметил 21 конкретный показатель, включая 9 экономических, 6 в сфере культуры и общества, 3 в области экологии и 3 по строительству партии. Для достижения целей провинция сосредоточится на реализации 6 ключевых задач, 6 основных решений и 3 прорывных направлений в течение срока полномочий.
Секретарь провинциального партийного комитета Кханьхоа Нгием Суан Тхань подчеркнул, что благодаря силе великого национального единства и стремлению к развитию партийная организация, власти и народ провинции решительно настроены успешно выполнить поставленные задачи, превратить Кханьхоа в национальный полюс роста, город центрального подчинения с постоянно улучшающимся и счастливым уровнем жизни населения. Он отметил, что успех съезда лишь начало, главное – как можно быстрее воплотить Резолюцию в жизнь, добиться реальных результатов.
Секретарь призвал новый состав Провинциального партийного комитета совместно с партийными организациями всех уровней, органами власти и общественными объединениями оперативно конкретизировать Резолюцию в практические программы и планы действий, отличающиеся действенностью, соответствием реалиям, наличием прорывных и согласованных решений, высоким политическим решением и мощным стремлением к созиданию, чтобы реализовать поставленные цели.