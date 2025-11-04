Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Кухня дельты Меконга покоряет посетителей на Осенней ярмарке-2025

Деликатесы из провинций дельты Меконга представлены на Осенней ярмарке-2025 в Ханое и вызывают восхищение у посетителей.
  Люди наслаждаются деликатесами из города Кантхо в дельте Меконга. Фото: ВИA  
Раздел, посвященный этому региону, известному своими плодородными землями и обширными водными путями, выделяется широким ассортиментом простых, но незабываемых блюд и продуктов.

Кухня дельты Меконга славится разнообразием и креативностью, основанной на обильных природных дарах рек, полей и садов. Каждая этническая община региона вносит в неё собственные кулинарные традиции, создавая множество самобытных блюд, которые привлекают как местных жителей, так и туристов.

Представитель Центра продвижения туризма провинции Камау Нгуен Хыу Кханг заявил: «Наша провинция отражает культурную самобытность юга Вьетнама. На этой ярмарке мы представляем десятки традиционных блюд, приготовленных из местных ингредиентов - креветок, крабов и рыбы, а также из тропических фруктов и овощей, выращенных в наших садах и болотистых районах».

На стенде провинции Ка-Мау представлены фирменные блюда, среди которых — свежие спринг-роллы, тушёная утка с перцем, утка в карри, рулетики из креветок с таро, вермишель с жареной свининой, хого из ферментированной рыбы, кальмары на пару с кокосом, улитки, обжаренные в кокосовом молоке, а также блюда из тушёной рыбы и угря.

Ежедневно стенд привлекает более 1200 посетителей, многие из которых останавливаются, чтобы попробовать и узнать больше о кулинарной культуре провинции.

Посетительница Хоанг Тхи Нга из северной провинции Куангнинь призналась, что её поразили вкусы и атмосфера ярмарки.

«Я живу в прибрежной провинции, но кухня дельты Меконга имеет особое очарование, она насыщенная, простая и полна свежей зелени. Повара приветливы, а сам процесс приготовления выглядит таким естественным и душевным», поделилась она.

Помимо Камау, свои кулинарные шедевры, отражающие местную культуру, представляют также провинции Кантхо, Донгтхап и Анжанг. Гости могут попробовать хрустящие блинчики и жареную змееголовую рыбу; донгтхапский салат из стеблей лотоса и рыбу, тушёную с сахарным тростником; а также анзянгские блюда из ферментированной рыбы, лапшу «Лонгсюен» и пирожные с пальмовым сахаром.

Руководитель стенда провинции Анжанг Хуинь Хонг Кум отметил, что сотни посетителей ежедневно приходят не только насладиться местными блюдами, но и приобрести кулинарные сувениры для своих семей.

На каждом стенде демонстрируются документальные фильмы и видеоролики, рассказывающие о кухне, культуре и людях родного края, приглашая туристов открыть для себя очарование речного региона Вьетнама.


ИЖВ/ВИА

