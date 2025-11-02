Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Культ Богинь-Матери Трех дворцов «Тамфу» в эпоху цифровых технологий

В 2016 году практика культа Богини-Матери Трех дворцов «Тамфу» у вьетнамцев была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. В последние годы этот вид наследия не только сохраняется в традиционном пространстве храмов и святынь, но и активно осваивает цифровую среду, чтобы стать ближе к широкой аудитории.
  В 2016 году практика веры в Богиню-Мать Тямфу вьетнамского народа была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Фото: ВИА   
Однако наряду с возможностями для развития возникают и определённые вызовы в вопросе сохранения подлинности и священного характера этого наследия.

Достаточно ввести несколько простых ключевых слов, связанных с культом Богини-Матери Трёх дворцов, — и можно легко найти сотни, а то и тысячи видеороликов с обрядами «хау донг» и песнопениями «хат ван», опубликованных на различных платформах социальных сетей.

Доктор наук, народный мастер Нгуен Дык Хиен — жрец и исследователь, преподаватель ряда университетов — является одним из пионеров, активно использующих цифровые технологии для популяризации этого культа среди молодежи и международной аудитории.

На своих каналах YouTube и TikTok он размещает видеоматериалы, рассказывающие о богине Лиеу Хань, разъясняющие значения отдельных обрядов и знакомящие с атрибутами, используемыми в практике культа Богини-Матери Трёх дворцов. Каждое видео собирает тысячи просмотров, репостов и положительных комментариев.

По словам господина Хиена: «Использование цифровых технологий для распространения знаний о вьетнамском культе Богини-Матери Трёх дворцов — это замечательная возможность. Затраты при этом значительно ниже, чем при публикации в СМИ, зато культура Вьетнама быстрее и шире доходит до мира; можно легко взаимодействовать с публикой, объединять людей, увлечённых исследованием и практикой наследия. Это также способ сохранить красоту культуры на века, передавая её неизменной из поколения в поколение».

Бывший председатель Ассоциации по охране и развитию наследия практики культа Богини-Матери Трёх дворцов провинции Намдинь Нгуен Ван Тхы сообщил, что почти каждый жрец имеет собственную страницу в соцсетях, где публикует материалы, связанные с этой практикой. Однако большинство делают это стихийно, без чёткой стратегии и системного подхода к распространению наследия.

Магистр Хоанг Ким Дык, руководитель канцелярии Института изучения вопросов религии и верований, отметил: одной из самых серьёзных проблем цифровизации является риск коммерциализации и «виртуализации» наследия, что может привести к искажению или утрате его подлинной ценности, а также к злоупотреблениям в корыстных целях.

Господин Нгуен Дык Хиен также признаёт, что при публикации видео в сети появляются и провокационные комментарии, вызывающие недопонимание сути веры. Для преодоления этих недостатков государственные органы и профильные организации активно работают над созданием стандартизированной системы цифровизации наследия.

В провинции Намдинь — колыбели культа Богини-Матери Трёх дворцов — в 2021 году Народный комитет утвердил проект «Охрана и развитие ценностей практики культа Богини-Матери Трёх дворцов во Вьетнаме до 2030 года». Его задачи включают полную инвентаризацию священных объектов, исследование, документирование и цифровизацию с целью популяризации культурных ценностей среди широкой общественности.

В последние годы Институт изучения вопросов религии и верований сосредоточился на разработке исследовательских тем, организации научных семинаров по данной тематике, публикации статей ведущих культурологов.

В начале сентября Институт успешно провёл первый ежегодный форум, посвящённый вьетнамскому культу Богини-Матери Трёх дворцов (2025), и уже разрабатывает планы проведения второго форума в 2026 году с участием представителей Китая, Японии и Республики Корея.

