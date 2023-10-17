НОВОСТИ
Культурное пространство 54 этнических групп Вьетнама представлено в «цифровом музее»
Также на выставке представлены интересные истории и уникальные артефакты, которые автор собрал во время своего путешествия по Вьетнаму, открыв для себя красоту этой страны и ее жителей.
Информация на каждой фотографии представлена на вьетнамском, английском и французском языках. Ярко изображены представители 54 этнических групп, проживающих в регионах Северного, Центрального и Южного Вьетнама, каждая из которых имеет свои уникальные особенности, образ жизни и обычаи, что позволяет зрителям лучше оценить богатую и разнообразную национальную культурную самобытность Вьетнама.
По мнению Рехана, север Вьетнама представляет собой территорию потрясающей красоты: он путешествовал по самым отдаленным частям страны, чтобы сфотографировать этнические группы и выучить их традиционные песни.
Особенно его привлекли этносы Си Ла, чьи костюмы украшены серебряными монетами, приносящими, как считается, удачу.
Рехан также встретился с этносами Зао, Пу Пу, Кхо Му и Монг Хоа, обнаружив, что у каждой из этих групп свой собственный язык, навыки(культурные особенности) и традиционная одежда. По его словам, несмотря на удаленность и труднодоступность северного горного региона, впечатляющие пейзажи, цвета и контрасты заставляют его возвращаться сюда снова и снова.
Не менее интригующими были поездки фотографа в центральные и южные регионы страны. Он упомянул, что во многих районах ему приходилось работать годами из-за образа жизни этнических меньшинств, у которых практически нет возможностей общаться с иностранцами.
Он рассказал, что самая запоминающаяся для него встреча, вероятно, произошла с народностью О Ду, самой маленькой этнической группой во Вьетнаме, насчитывающей всего 376 человек.
Онлайн-фотовыставка Рехана на платформе Google Arts & Culture также позволяет зрителям оценить и узнать о технике окрашивания индиго народностей Зао, Нунг, Монг и Ла Чи.
Техника окрашивания придает характерный синий цвет индиго и предлагает процесс создания нетоксичного красящего вещества. Он также включает в себя методы ткачества, которые передаются из поколения в поколение, такие как сбор конопли и дизайн батика – традиционной ткани ручной работы с мотивами из пчелиного воска и использованием натуральных красителей. Эти методы составляют неотъемлемую часть культуры, наследия и, в некоторых случаях, средств к существованию этнических меньшинств.
Кроме того, выставка, доступная по ссылке https://artsandcultural.google.com/partner/precious-heritage-art-gallery-museum , демонстрирует и знакомит с различными традиционными местными занятиями, в том числе с процессом производства кофе народности К'Хо и органическими продуктами пчеловодства народности Ко Ту.
Рехан родился в Нормандии, Франция, и объездил более 35 стран, прежде чем решил поселиться в древнем городке Хойан, который он считает своим вторым домом.
Стремясь запечатлеть образы различных культур и коллекционировать традиционные костюмы и бесценные артефакты, он решил отремонтировать старый дом французского колониального периода в Хойане. Он превратил это жилище в художественный музей, посвященный истории 54 этнических групп Вьетнама.
Он также произвел глубокое впечатление на вьетнамских любителей искусства своими портретами во Вьетнаме, на Кубе и в Индии.
Его карьера ознаменовалась выпуском фотокниги «Мозаика контрастов» в 2014 году во Вьетнаме, за которой последовала выставка «Нестареющая красота» во Вьетнамском женском музее.