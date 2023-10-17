Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Культурное пространство 54 этнических групп Вьетнама представлено в «цифровом музее»

Коллекция из сотен высококачественных фотографий, изображающих культуру и жизнь 54 групп этнических меньшинств по всему Вьетнаму, впервые демонстрируется на глобальной цифровой платформе Google Arts & Culture. Выставка «Музей драгоценных наследий» французского фотографа Рехана Кроквиль включает в себя яркие фотографии, на которых представлено более 60 красочных традиционных костюмов различных этнических групп, таких как Зао, Бо И, О Ду, Фу Ла, Ла Ху, Пу Пео, Па Тхен и Си Ла.

Также на выставке представлены интересные истории и уникальные артефакты, которые автор собрал во время своего путешествия по Вьетнаму, открыв для себя красоту этой страны и ее жителей.

Информация на каждой фотографии представлена на вьетнамском, английском и французском языках. Ярко изображены представители 54 этнических групп, проживающих в регионах Северного, Центрального и Южного Вьетнама, каждая из которых имеет свои уникальные особенности, образ жизни и обычаи, что позволяет зрителям лучше оценить богатую и разнообразную национальную культурную самобытность Вьетнама.

По мнению Рехана, север Вьетнама представляет собой территорию потрясающей красоты: он путешествовал по самым отдаленным частям страны, чтобы сфотографировать этнические группы и выучить их традиционные песни.

Особенно его привлекли этносы Си Ла, чьи костюмы украшены серебряными монетами, приносящими, как считается, удачу.

Рехан также встретился с этносами Зао, Пу Пу, Кхо Му и Монг Хоа, обнаружив, что у каждой из этих групп свой собственный язык, навыки(культурные особенности) и традиционная одежда. По его словам, несмотря на удаленность и труднодоступность северного горного региона, впечатляющие пейзажи, цвета и контрасты заставляют его возвращаться сюда снова и снова.

Не менее интригующими были поездки фотографа в центральные и южные регионы страны. Он упомянул, что во многих районах ему приходилось работать годами из-за образа жизни этнических меньшинств, у которых практически нет возможностей общаться с иностранцами.

Он рассказал, что самая запоминающаяся для него встреча, вероятно, произошла с народностью О Ду, самой маленькой этнической группой во Вьетнаме, насчитывающей всего 376 человек.

Онлайн-фотовыставка Рехана на платформе Google Arts & Culture также позволяет зрителям оценить и узнать о технике окрашивания индиго народностей Зао, Нунг, Монг и Ла Чи.

Техника окрашивания придает характерный синий цвет индиго и предлагает процесс создания нетоксичного красящего вещества. Он также включает в себя методы ткачества, которые передаются из поколения в поколение, такие как сбор конопли и дизайн батика – традиционной ткани ручной работы с мотивами из пчелиного воска и использованием натуральных красителей. Эти методы составляют неотъемлемую часть культуры, наследия и, в некоторых случаях, средств к существованию этнических меньшинств.

Кроме того, выставка, доступная по ссылке https://artsandcultural.google.com/partner/precious-heritage-art-gallery-museum , демонстрирует и знакомит с различными традиционными местными занятиями, в том числе с процессом производства кофе народности К'Хо и органическими продуктами пчеловодства народности Ко Ту.

Рехан родился в Нормандии, Франция, и объездил более 35 стран, прежде чем решил поселиться в древнем городке Хойан, который он считает своим вторым домом.

Стремясь запечатлеть образы различных культур и коллекционировать традиционные костюмы и бесценные артефакты, он решил отремонтировать старый дом французского колониального периода в Хойане. Он превратил это жилище в художественный музей, посвященный истории 54 этнических групп Вьетнама.

Он также произвел глубокое впечатление на вьетнамских любителей искусства своими портретами во Вьетнаме, на Кубе и в Индии.

Его карьера ознаменовалась выпуском фотокниги «Мозаика контрастов» в 2014 году во Вьетнаме, за которой последовала выставка «Нестареющая красота» во Вьетнамском женском музее.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Днем 16 октября в штаб-квартире ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top