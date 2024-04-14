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Культура чтения помогает формировать всесторонне развитую вьетнамскую личность
В последние годы мероприятия по продвижению чтения перешли от информирования к мероприятиям, которые позволяют участникам получить более качественные информационные навыки и опыт. Среди известных инициатив - предоставление книг читателям с помощью мобильных библиотек, моделей "зеленой библиотеки" и библиотек в классах. Эти информационные кампании также нацелены на уязвимые группы населения, такие как инвалиды, дети, особенно дошкольного возраста, представители этнических меньшинств и те, кто проживает в неблагополучных, приграничных и островных районах.
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи отметила, что создание и развитие культуры чтения является неотложной задачей, имеющей большое значение в стремлении развивать культуру и народ Вьетнама.
Для эффективного выполнения этой задачи в новых условиях необходимо продолжать проводить книжные ярмарки, акции дарения, уроки чтения и семейные чтения, а также предоставлять услуги мобильных библиотек и другие практические мероприятия, считает она.