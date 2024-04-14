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НОВОСТИ

Культура чтения помогает формировать всесторонне развитую вьетнамскую личность

По данным департамента библиотек Министерства культуры, спорта и туризма, в настоящее время проводится множество мероприятий, направленных на распространение и развитие культуры чтения в обществе. Церемония награждения организаций и частных лиц, вносящих вклад в развитие культуры чтения, проводится ежегодно с 2018 года. В рамках этой инициативы все заинтересованные стороны совместно работают над улучшением среды чтения, повышением качества библиотек, культурных пространств и читальных залов, отвечающих потребностям людей. Это начинание также направлено на развитие культуры чтения и создание тесных связей для мобилизации ресурсов развития внутри сообщества.

В последние годы мероприятия по продвижению чтения перешли от информирования к мероприятиям, которые позволяют участникам получить более качественные информационные навыки и опыт. Среди известных инициатив - предоставление книг читателям с помощью мобильных библиотек, моделей "зеленой библиотеки" и библиотек в классах. Эти информационные кампании также нацелены на уязвимые группы населения, такие как инвалиды, дети, особенно дошкольного возраста, представители этнических меньшинств и те, кто проживает в неблагополучных, приграничных и островных районах.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи отметила, что создание и развитие культуры чтения является неотложной задачей, имеющей большое значение в стремлении развивать культуру и народ Вьетнама.

Для эффективного выполнения этой задачи в новых условиях необходимо продолжать проводить книжные ярмарки, акции дарения, уроки чтения и семейные чтения, а также предоставлять услуги мобильных библиотек и другие практические мероприятия, считает она.

ИЖВ/ВИА

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