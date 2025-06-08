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Культура способствует укреплению дружбы между Вьетнамом и Францией
Музей размещён в дворце XVII века, принадлежавшем аристократической семье Ласкарис-Винтимиль — одному из влиятельнейших родов в этом регионе. Благодаря великолепной барочной архитектуре и искусно расписанным вручную потолкам, здание было признано историческим памятником в 1946 году и официально стало музеем в 1970 году.
Одной из ярчайших особенностей музея является богатейшая коллекция старинных музыкальных инструментов — одна из крупнейших во Франции и в Европе. Коллекция насчитывает более 500 инструментов, в том числе экспонаты XVII–XIX веков, отражающие эволюцию европейской классической музыки.
Скрипки, альты, виолончели, созданные знаменитыми мастерами, такими как Антонио Страдивари и Гварнери дель Джезу, являются свидетельством высочайшего уровня ремесленного искусства той эпохи. Особенно ценно то, что музей также хранит народные музыкальные инструменты Европы, Африки и Азии, демонстрируя интересное культурное переплетение.
Помимо музыкальных инструментов, в музее выставлены произведения декоративного искусства: живопись, скульптуры, керамика, вышитые ковры и антикварная мебель. Интерьеры дворца воссозданы в оригинальном виде — с расписными потолками и лепниной на стенах, создавая ощущение подлинного барочного дворца.
Во время визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокое впечатление и восхищение тем, что музей обладает столь ценной коллекцией, особенно — собранием из 500 музыкальных инструментов, объединяющих прошлое, настоящее и будущее.
Оценивая значение представленных экспонатов, Премьер-министр подчеркнул, что культура — это внутренняя сила, вдохновляющая и мотивирующая поколения, способствующая быстрому, «зелёному» и устойчивому развитию страны. Глава правительства также отметил, что культура — это красочная, звучная и героическая нить, связывающая дружбу между двумя народами и двумя странами — Вьетнамом и Французской Республикой.