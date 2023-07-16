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Культура помогает повысить уровень ценности вьетнамского туристического бренда и его распространять
Использование культурных «сокровищ» для продвижения туризма
Корр: -Поскажите, пожалуйста, обладая сильными сторонами, Вьетнам имеет множество наследий, простирающихся по всей территории, что нужно сделать стране, чтобы привлечь посетителей через культуру?
Заместитель министра Та Куанг Донг: -Прямо на этом форуме мы презентовали проект «Четыре великолепные достопримечательности – легендарные объекты Вьетнама», который нацелен на продвижение туризма и культуры посредством художественных представлений с использованием современных звуковых и световых технологий для создания новых и привлекательных впечатлений для туристов.
Однако также необходимо признать тот факт, что в настоящее время нам очень не хватает культурного туризма, а также культурной пропаганды посредством туризма. Вьетнамская культура богата историей, насыщенна, разнообразна и довольно интересна.
Вопрос в том, как распространить информацию.
Мировой опыт показывает, что продвижение через программы исполнительских искусств является одним из самых быстрых, эффективных и интересных средств и методов привлечения аудитории и посетителей.
Поэтому у нас должны быть программы исполнительского искусства, поддерживающие культурные ценности, а также отобранные хорошие истории, которые не использовались из сокровищниц вьетнамского народа.
Мы потратили много времени на тщательные исследования, чтобы сформировать структуру программы художественных выступлений, и с нетерпением ожидаем, что эти программы вскоре будут развернуты в крупных туристических достопримечательностях и городах для ежедневных выступлений как для туристов, так и для широкой публики.
С помощью художественных форм мы можем донести вьетнамскую культуру до международных друзей, распространить традиционные культурные ценности и культуру вьетнамского народа за рубежом.
Что касается внутреннего туризма, то мы также хотим привнести больше культуры в туризм, чтобы люди могли лучше, глубже понять красоту традиционной вьетнамской культуры. Эта работа носит образовательный характер в мягкой форме, очень привлекательна, а также подходит для всех cлоев общества.
Культурные истории содержат различные виды национальных традиций, интегрированные в исполнительское искусство для посетителей, а применение новых технологий, такие как 3D-картография и дополненная реальность в режиме реального времени, я полагаю, помогут не только улучшить имидж вьетнамской культуры, но и высокого образования, способствуя созданию туристического бренда Вьетнама, созданию имиджа людей, страны и национальных традиций.
Корр: - Как вы оцениваете важность культуры в эксплуатации и создании туристических продуктов для дальнейшего развития «зеленой» экономики?
Заместитель министра Та Куанг Донг: - Мы можем сказать, что до сих пор мы эксплуатировали культуру с точки зрения физического наследия с монументальными объектами. Но на самом деле в культуре есть не только наследие, памятники, но и нематериальная культура, и это является фактором, способствующим повышению ценности наследия и памятников.
Исходя из этого, у нас должны быть новые методы пропаганды, новые способы привлечения большего числа туристов во Вьетнам путем объединения национальных культурных традиций, выведения нематериальных культурных ценностей на новый уровень.
Фильмы могут помочь в продвижении ценности туристических достопримечательностей
Корр: - Фильмы - это еще одна легкая платформа для продвижении ценности туристических достопримечательностей. Итак, по вашему мнению, какие тенденции должны использовать элементы кинематографа в соответствии с развитием туризма?
Заместитель министра Та Куанг Донг: - Как я уже говорил на форуме, Министерство культуры, спорта и туризма впервые пытается связать культуру с туризмом, который в последние годы является одной из самых быстрорастущих отраслей во Вьетнаме, высоко интегрированной и сильно интернациональной.
За прошедшее время мы видели блокбастеры Вьетнама, собравшие в прокате 400-500 миллиардов вьетнамских донгов и показанные на крупных рынках, таких как Соединенные Штаты, Канада, или появившиеся на крупных кинофестивалях по всему миру.
Кроме того, тот факт, что крупнейшие киноканалы мира предпочитают показывать много вьетнамских фильмов, также является самым сильным и лучшим методом пропаганды Вьетнама, включая туристические направления.
Основываясь на динамике развития кинематографа и его распространении по всему миру, объединение кинотеатров с брендами и туристическими направлениями во Вьетнаме станет для нас способом привлечь больше иностранных посетителей, помогая друзьям по всему миру узнать Вьетнам через кино, тем самым рассматривая нас как вариант места назначения.
Корр: - По вашему мнению, какое значение имеет этот форум в нынешнем контексте вьетнамского туризма?
Заместитель министра Та Куанг Донг: -Форум является одним из важных шагов и, возможно, первым «кирпичиком» для того, чтобы мы увидели, что тесное сочетание культуры и туризма является важным направлением вьетнамского туризма в ближайшее время, в эксплуатации хороших основных ценностей, которые культивировались более 4000 лет истории.
Корр: - Культурный туризм был определен в качестве одного из 12 секторов Cтратегии развития индустрии культуры Вьетнама. Многие провинции успешно внедрили эту модель, но какая политика, по вашему мнению, необходима для привлечения инвесторов к разработке продуктов культурного туризма?
Заместитель министра Та Куанг Донг: Я думаю, что сначала должна быть разработана конкретная политика в области туризма, особенно в области налогообложения и исследовательских программ, специфичных для каждого населенного пункта.
Каждый населенный пункт имеет свои сильные стороны и развивает свои собственные виды туризма. Специфика туристической индустрии огромна, не только Вьетнам, но и весь мир фокусируется на местных особенностях каждой отдельной модели туризма.
Исходя из этого, в дополнение к инвестициям центрального правительства в развитие туризма путем направления курсов и политик, в каждом населенном пункте должны проводиться исследования своих сильных сторон для создания конкретных продуктов, тем самым помогая разрабатывать новые политики в рамках законодательства, позволяющего способствовать развитию туризма.
- Искренне благодарю вас!