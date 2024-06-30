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Культура и кухня Вьетнама представлены на выставке-ярмарке в Малайзии
Это крупномасштабная ярмарка продуктов питания, напитков и пищевых добавок в Малайзии, место, где представители предприятий могут встречаться и искать дистрибьюторов в стране и за рубежом.
Участвуя в ярмарке в качестве партнера, на своих 10 стендах Общество малайзийско-вьетнамской дружбы познакомило посетителей с традиционными вьетнамскими блюдами, такими как суп «фо», хлеб «баньми», роллы..., чем привлекло множество посетителей. Кроме того, на ярмарке также продаются многие вьетнамские продукты, такие как лапша быстрого приготовления, сушеная рисовая лапша «фо», растворимый кофе, соусы...
По информации Оргкомитета, на ярмарке представлены более 200 стендов. Общество малайзийско-вьетнамской дружбы является единственным зарубежным представителем, участвующим в ярмарке. Через ярмарку Оргкомитет желает узнать больше о культуре, а также разнообразии кухни Вьетнама, что будет способствовать укреплению дипломатических отношений между Вьетнамом и Малайзией.
Посол Вьетнама в Малайзии Динь Нгок Линь также посетил стенд Вьетнама на ярмарке и подтвердил, что посольство Вьетнама всегда сопровождает вьетнамские предприятия в сохранении и распространении вьетнамской культуры.
В беседе с постоянным корреспондентом Вьетнамского информационного агентства в кулуарах мероприятия советник по торговле Вьетнама Ле Фу Кыонг подчеркнул необходимость участия в ярмарках для продвижения вьетнамской кухни.
Он сказал, что в будущем торговое представительство и посольство Вьетнама будут продолжать поддерживать организации и мероприятия, продвигающие вьетнамскую продукцию, чтобы повысить осведомленность и интерес к ней среди малазийских потребителей.
Подчеркивая важность продвижения имиджа страны через культурное взаимодействие, включая кулинарные изыски, председатель Общество малайзийско-вьетнамской дружбы Чан Тхи Чанг отметила, что подписание на церемонии открытия ярмарки меморандума о взаимопонимании между обществом и IFOOD - ведущим организатором продовольственных мероприятий в Малайзии - обеспечит ей более благоприятные условия для участия в крупных продовольственных мероприятиях в стране.