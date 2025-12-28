Культура должна быть силой Вьетнама, духовной основой народа

Председательствуя на конференции в Ханое 27 декабря, посвящённой подведению итогов работы сектора в 2025 году и за прошедшие пять лет, а также определению ключевых задач на 2026 год, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что спорт должен воплощать дух и силу нации; туризм - стать каналом, соединяющим дружбу, мир и развитие; а средства массовой информации - формировать доверие и надежду, выступая мостом между народом, Партией и Государством.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает выставку продукции в сферах культуры, спорта и туризма, организованную в рамках конференции. (Фото: ВИА)

Оценивая основные достижения сектора и упоминая ряд знаковых событий, глава правительства выразил признательность и высоко оценил усилия Министерства культуры, спорта и туризма и всего сектора в целом за преданность делу, настойчивую работу и впечатляющие результаты, достигнутые в 2025 году и за последние пять лет.

Он отметил, что вклад отрасли сыграл важную роль в общем прогрессе страны, что выразилось в широком распространении глубоко укоренённой культуры; целенаправленном и стратегически выверенном развитии спорта; прорывных достижениях в туризме; укреплении доверия благодаря средствам массовой информации; взаимной заботе и поддержке внутри сектора, а также в повышении качества и статуса достигнутых результатов.

Для реализации поставленных целей, подчеркнул глава правительства, необходимо обеспечить наличие конкурентоспособных институтов, современной инфраструктуры, высококвалифицированных кадров, глобальной интеграции, выдающихся достижений, компактной и эффективной организационной системы, реальной выгоды для народа и широкого международного признания.

Он призвал Министерство культуры, спорта и туризма совместно с профильными ведомствами и местными органами власти эффективно реализовывать политику и руководящие принципы Партии и Государства, в особенности резолюцию Политбюро по развитию культуры.Премьер-министр также потребовал смелых реформ в институциональной сфере, политике и законодательстве, подчеркнув, что меры должны быть упреждающими, практичными и реализуемыми; необходимо решительно отказаться от устаревшего подхода «контроль прежде всего», одновременно усиливая децентрализацию при жёстком и действенном надзоре.

Он отметил, что сектор культуры, спорта и туризма совместно с другими министерствами, ведомствами и местными органами власти должен продолжать оптимизацию и упорядочение организационной структуры, обеспечивая слаженную, результативную и эффективную работу всех подразделений после реорганизации. При этом приоритет следует отдать подготовке, воспитанию и повышению качества кадров культурной сферы на местах, чтобы они соответствовали требованиям двухуровневой модели местного управления, особенно на уровне общин.

Он подчеркнул, что отрасли необходимо формировать передовую вьетнамскую культуру, насыщенную национальной самобытностью, содействовать всестороннему развитию человека и созданию гуманной, цивилизованной и современной культурной среды, обеспечивая всепроникающее присутствие культуры в общественной жизни и её роль как прочной духовной основы и внутреннего двигателя развития.

Премьер-министр призвал ускорить развитие культурных и развлекательных индустрий, а также культурных рынков, параллельно с формированием целостной культурной экосистемы. Он подчеркнул необходимость более эффективной мобилизации и использования ресурсов, усиления развития инфраструктуры, повышения качества кадрового потенциала в сфере культуры и внедрения специальных механизмов для выявления, подготовки и поддержки талантов в области культуры и искусства.