Кукфыонг 6-й год подряд признается ведущим национальным парком Азии

Эта награда была вручена на церемонии награждения, состоявшейся в Маниле (Филиппины) 3 сентября вечером.



Представитель Вьетнама обошел нескольких сильных конкурентов по всему миру, включая национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу (Япония), национальный парк Читван (Непал), национальный парк Миньерия (Шри-Ланка), национальные парки Кинабалу и Таман-Негара (Малайзия), а также национальный парк Каттьен (Вьетнам), чтобы получить этот статус.



Уже шестой год подряд, начиная с 2019 года, Кукфыонг, который также является крупнейшим заповедником страны, удостаивается этого звания.



Расположенный в 120 километрах от Ханоя, Кукфыонг - первый национальный парк Вьетнама, основанный 7 июля 1962 года.



Занимая площадь более 22 400 гектаров в 14 общинах четырех уездов трех провинций Ниньбинь, Хоабинь и Тханьхоа, национальный парк может похвастаться очаровательными пейзажами и потрясающим биоразнообразием.

Являясь жемчужиной мировой лесной экологии, густые леса парка служат средой обитания для некоторых из самых редких видов животных и растений Азии.



Национальный парк Кукфыонг представляет собой тропический лес, характеризующийся экологическим переходом между известняковыми и обычными горами. Лесная зона в основном состоит из слоев вечнозеленого тропического леса в низинах (менее 500 м) и невысоких горах (менее 500 м), которые образовались из скал и известняка. Эти типы флоры и фауны демонстрируют характеристики карстового рельефа и биологического разнообразия.



Он долгое время служил исследовательским центром для многих природоохранных организаций, как национальных, так и международных. Согласно исследованиям, в Кукфыонг насчитывается 2.234 вида цветов из 931 рода и 231 семейства. В них входят 430 видов лекарственных растений и 229 видов съедобных растений. 57 видов занесены во Вьетнамскую Красную книгу исчезающих видов, а также в Красную книгу МСОП.



Фауна Кукфыонга также очень богата и разнообразна. Что касается позвоночных, то насчитывается 669 видов из 120 семейств и 35 отрядов. К ним относятся 138 видов млекопитающих, 337 видов птиц, 80 видов рептилий, 48 видов земноводных и 66 видов рыб.



Реки и ручьи Кукфыонга являются местом обитания для некоторых ранее не встречавшихся видов, а именно рыбы Ниет Кукфыонг (Pterocrypis cucphuongensis) и ушных ящериц Кукфыонг (Tropidophorus cucphuongensis). Беспозвоночных в Кукфыонге насчитывают 1.899 видов из 169 семейств, 33 отрядов, 6 классов и 3 типов. Класс насекомых составляет значительную долю, такую как 454 вида жуков, 378 видов чешуекрылых и 314 видов перепончатокрылых.



