НОВОСТИ

Куиньон удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года

Город Куиньон в провинции Зялай удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года, что стало уже третьим случаем присуждения ему этого престижного регионального признания, сообщила Нгуен Тхи Тхань Лить, заместитель председателя Народного комитета провинции.

 

Пляж Куиньон. Фото: Вьетнамское информационное агентство.

Пляж Куиньон. Фото: ВИА

Награда была вручена в рамках 45-го Туристического форума Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, на котором были объявлены туристические премии АСЕАН 2026 года. В этом году награды присуждаются в нескольких номинациях, включая премию АСЕАН «Чистый туристический город», «Зелёный отель АСЕАН», «Площадка АСЕАН для проведения MICE-мероприятий» и «Устойчивый туристический продукт АСЕАН».

Ранее Куиньон уже удостаивался премии АСЕАН «Чистый туристический город» в 2020 и 2024 годах, что свидетельствует о его последовательной приверженности охране окружающей среды, поддержанию чистоты городской среды и развитию устойчивого туризма.

Сохранение титула АСЕАН «Чистый туристический город» не только подтверждает высокую репутацию Куиньона как города, отвечающего строгим требованиям в области экологического управления, развития «зелёных» городских пространств и обеспечения городской безопасности, но и придаёт мощный импульс провинции Зялай для формирования устойчивой и экологически ориентированной модели туризма, тем самым способствуя успешному проведению программы «Год туризма во Вьетнаме - Зялай 2026».

Туристические премии АСЕАН ежегодно проводятся Ассоциация государств Юго-Восточной Азии для поощрения туристических направлений, организаций и предприятий, предлагающих высококачественные туристические продукты и услуги и тем самым вносящих вклад в устойчивое развитие туризма в регионе. Мероприятие также служит важной площадкой для туристического бизнеса и местных органов власти по продвижению своих туристических предложений и национальных туристических брендов.

ИЖВ/ВИА

