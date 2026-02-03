Куиньон удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года

Пляж Куиньон. Фото: ВИА

Награда была вручена в рамках 45-го Туристического форума Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, на котором были объявлены туристические премии АСЕАН 2026 года. В этом году награды присуждаются в нескольких номинациях, включая премию АСЕАН «Чистый туристический город», «Зелёный отель АСЕАН», «Площадка АСЕАН для проведения MICE-мероприятий» и «Устойчивый туристический продукт АСЕАН».

Ранее Куиньон уже удостаивался премии АСЕАН «Чистый туристический город» в 2020 и 2024 годах, что свидетельствует о его последовательной приверженности охране окружающей среды, поддержанию чистоты городской среды и развитию устойчивого туризма.

Сохранение титула АСЕАН «Чистый туристический город» не только подтверждает высокую репутацию Куиньона как города, отвечающего строгим требованиям в области экологического управления, развития «зелёных» городских пространств и обеспечения городской безопасности, но и придаёт мощный импульс провинции Зялай для формирования устойчивой и экологически ориентированной модели туризма, тем самым способствуя успешному проведению программы «Год туризма во Вьетнаме - Зялай 2026».

Туристические премии АСЕАН ежегодно проводятся Ассоциация государств Юго-Восточной Азии для поощрения туристических направлений, организаций и предприятий, предлагающих высококачественные туристические продукты и услуги и тем самым вносящих вклад в устойчивое развитие туризма в регионе. Мероприятие также служит важной площадкой для туристического бизнеса и местных органов власти по продвижению своих туристических предложений и национальных туристических брендов.