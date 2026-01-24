Кубок Азии AFC U23 2026: драматическая победа — сборная Вьетнама U23 завоевала бронзовые медали

Футболисты сборной Вьетнама U23 празднуют гол, открывший счёт в матче, забитый Куок Вьетом. Фото: AFC/ВИА

Сборная U23 Республики Корея подошла к этому матчу практически в оптимальном составе. Стабильность кадров позволяла считать корейскую команду фаворитом, особенно с учётом истории личных встреч между двумя сборными.

В четырёх предыдущих официальных матчах U23 Вьетнам ни разу не одерживал победу над соперником, более того — потерпел три поражения. Эта статистика давала корейской команде заметное психологическое преимущество.

Однако, демонстрируя уверенность и боевой настрой, сборная U23 Вьетнама с первых минут взяла инициативу в свои руки, активно контролировала мяч и на 30-й минуте открыла счёт — гол забил Куок Вьет.

Не сумев сравнять счёт в первом тайме, во второй половине встречи футболисты U23 Республики Корея, используя преимущество в физической подготовке и техническом мастерстве, усилили давление на ворота голкипера Као Ван Биня. На 69-й минуте Тхэ Вон забил мяч, восстановив равенство — 1:1. Однако всего через две минуты Динь Бак блестяще реализовал штрафной удар, вновь выведя U23 Вьетнам вперёд — 2:1.

На 86-й минуте Динь Бак допустил опасный фол против Чан Ока и получил красную карточку. Вьетнамская команда осталась вдесятером в последние минуты основного времени. Воспользовавшись численным преимуществом, U23 Республики Корея перешла к массированным атакам и создала множество опасных моментов у ворот вьетнамцев. Уже в компенсированное время, на 90+7-й минуте, Мин Ха сравнял счёт — 2:2.

В дополнительных таймах игра практически полностью проходила под диктовку корейской команды, однако футболисты U23 Вьетнама проявили исключительную стойкость и сумели удержать ничейный результат, доведя матч до серии пенальти. В итоге сборная U23 Вьетнама одержала победу со счётом 7:6 и завоевала бронзовые медали турнира.