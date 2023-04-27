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Кубок Азии-2024 среди женщин до 17 лет: Вьетнам выходит в следующий раунд

Женская футбольная сборная Вьетнама до 17 лет официально вышла в следующий квалификационный раунд женского Кубка Азии 2024 года до 17 лет после победы над Узбекистаном со счетом 3:0. Хотя для выхода дальше вьетнамской сборной нужна была только ничья, но футболистки контролировали игру с первых минут. На девятой минуте после решающего дриблинга и удара нападающего Нган Тхи Тхань Хьеу мяч полетел в ворота узбекистанцев.

На 72-й минуте из ситуации контратаки Вьетнам увеличил счет до 2:0 благодаря голу Хоай Чинь. На последних минутах гол капитана и защитника Нгуен Тхи Тхыонг обеспечил команде победу со счетом 3:0.

С шестью очками после двух матчей над Палестиной и Узбекистаном Вьетнам обеспечил себе место в следующем раунде соревнований в группе C. Главный тренер Вьетнама Акира Иджири и его девушки вместе с семью лучших команд в оставшихся группах сразятся за последнее четыре места на финал Кубка Азии среди женщин до 17 лет, который состоится в Индонезии в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

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