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Кубинский парламент придаёт большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом
Омеро Акоста Альварес отметил, что Национальная ассамблея народной власти Кубы придаёт большое значение углублению сотрудничества с Национальным собранием Вьетнама, тем самым внося вклад в укрепление особой дружбы между братскими народами Кубы и Вьетнама.
По случаю мероприятия кубинский парламент также выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг.
Со своей стороны, посол Вьетнама на Кубе Ле Куанг Лонг выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая Национальным собранием Вьетнама парламенту Кубы, имеет не только материальное и техническое значение, но и служит ярким символом прочных связей между двумя законодательными органами, а также свидетельством особой, верной и неизменной дружбы между Вьетнамом и Кубой.
Посол также подтвердил приверженность Коммунистической партии Вьетнама, государства и народа делу дальнейшего укрепления и продвижения солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества с братской Кубой.