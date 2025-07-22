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НОВОСТИ

Кубинский парламент придаёт большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом

По сообщению корреспондента ВИА в Гаване, 21 июля член Политбюро ЦК КПВ, председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес возглавил церемонию приёма информационно-технического оборудования, переданного Национальным собранием Вьетнама для установки в зале видеоконференций.
  Генеральный секретарь Национальной ассамблеи народной власти Кубы Омеро Акоста Альварес высоко оценил поддержку Национальном собранием Вьетнама. Фото: ВИА  
Выступая на церемонии, генеральный секретарь Национальной ассамблеи народной власти Кубы Омеро Акоста Альварес высоко оценил сотрудничество с Национальным собранием Вьетнама, назвав его уникальным в системе межпарламентских связей мира. Он подчеркнул, что эта ценная поддержка способствует повышению качества работы законодательного органа Кубы.

Омеро Акоста Альварес отметил, что Национальная ассамблея народной власти Кубы придаёт большое значение углублению сотрудничества с Национальным собранием Вьетнама, тем самым внося вклад в укрепление особой дружбы между братскими народами Кубы и Вьетнама.

По случаю мероприятия кубинский парламент также выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг.

Со своей стороны, посол Вьетнама на Кубе Ле Куанг Лонг выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая Национальным собранием Вьетнама парламенту Кубы, имеет не только материальное и техническое значение, но и служит ярким символом прочных связей между двумя законодательными органами, а также свидетельством особой, верной и неизменной дружбы между Вьетнамом и Кубой.

Посол также подтвердил приверженность Коммунистической партии Вьетнама, государства и народа делу дальнейшего укрепления и продвижения солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества с братской Кубой.

ИЖВ/ВИА

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