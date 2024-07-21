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Кубинские СМИ особо отметили вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Статьи "Смерть Нгуен Фу Чонга - невосполнимая потеря для Кубы", "Вьетнам потерял мирового лидера" и многие другие о смерти лидера Вьетнамской партии были размещены на первых полосах таких электронных газет, как Granma, Prensa Latina, CAN, Cubadebate, Radiorebelde, Radiohc, Cubasi и Radioreloj.
В новостях и статьях также цитировались или приводились полные тексты соболезнований генерала Рауля Кастро Руса и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, направленных президенту Вьетнама То Ламу.
"Кончина товарища Нгуен Фу Чонга - невосполнимая утрата для Кубы. Куба всегда будет помнить товарища Нгуен Фу Чонга как великого брата, который неустанно продвигал особые дружеские отношения между двумя партиями, парламентами, правительствами и народами", - заявили Кубинские лидеры.
Кубинские лидеры подчеркнул, что жизнь и карьера Нгуен Фу Чонга - бесценное наследие для будущих поколений. "Его вклад в роль Коммунистической партии, творческое применение марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, а также его видение международных отношений в современном контексте - это его выдающийся вклад в строительство социализма во Вьетнаме, о чем свидетельствуют победы в деле Доймой во Вьетнаме под мудрым руководством КПВ", - говорится в посланиях.
Они подтвердили президенту То Ламу свою поддержку и солидарность, а также неизменное желание продолжать укреплять нерушимые узы братства между Кубой и Вьетнамом.
По данным кубинских СМИ, на протяжении своей долгой политической карьеры глава Вьетнамской партии был одним из тех, кто с энтузиазмом продвигал особые отношения братства и взаимного доверия между партиями, национальными ассамблеями, правительствами и народами Кубы и Вьетнама.
Электронная газета cubadebate.cu 19 июля опубликовала статью доктора Рувислея Гонсалеса Саеса, в которой говорится о большом вкладе вьетнамского партийного лидера в развитие страны.
Он отметил, что благодаря своим выдающимся лидерским качествам Нгуен Фу Чонг является единственным высокопоставленным вьетнамским руководителем, который занимал свой пост три срока полномочий подряд с начала проведения дела «Доймой» (обновления). Его теоретическое мышление было применено на практике и позволило достичь важных результатов в социалистических преобразованиях во Вьетнаме.
Автор подчеркивает, что Нгуен Фу Чонг является одним из самых выдающихся вьетнамских политиков в области теории, внесшим значительный вклад в изучение сложных вопросов, связанных с построением социализма с учетом исторических и культурных особенностей страны.
Взгляды партийного руководителя оказали сильное влияние на глубокое развитие ориентированной на социализм рыночной экономики, признание рыночных и товарно-денежных отношений в вышеупомянутых методах производства, а также на корректировку модели социально-экономического развития в соответствии с историческими и специфическими условиями, в которых находится страна. мир сталкивается с этим, признавая открытую экономику страны.
Идеологии вождя партии оказали сильное влияние на глубокое развитие социалистически ориентированной рыночной экономики, признание рыночных и товарно-денежных отношений в вышеуказанных способах производства, а также корректировку модели социально-экономического развития. чтобы соответствовать историческим и конкретным условиям, с которыми сталкивается мир, признавая открытую экономику страны.
По словам автора, идеология Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга оставила наследие и важные уроки для международного социалистического движения.
Что касается внешней политики, то под его руководством Вьетнам установил одни из самых успешных внешних отношений со своим особым отпечатком, реализуя внешнюю дипломатию с характером вьетнамского бамбука в соответствии с принципом "четырех нет".
Автор также подчеркнул роль главы партии в борьбе с коррупцией, что привело к улучшению прозрачности и руководства Коммунистической партии Вьетнама.
Вьетнамский партийный лидер проводил политику дружбы со всем миром, благодаря чему достиг большого баланса с крупнейшими мировыми державами и поддерживал отношения высокого уровня со всеми этими державами. Он способствовал углублению особых отношений с Лаосом, Камбоджей и Кубой, а также укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем, Россией, США, Индией, Республикой Корея, Японией и Австралией.
Нгуен Фу Чонг лично укреплял отношения с Кубой, в частности, особые отношения с лидерами Фиделем Кастро Рус, Раулем Кастро Русом, а также с первым секретарем Коммунистической партии Кубы и президентом Мигелем Диас-Канелем. Он неоднократно посещал Кубу, в частности, в 2018 году.
Завершая статью, автор отметил, что не только Вьетнам потерял выдающегося лидера, но и мир, можно сказать, потерял одного из своих нынешних и остроумных лидеров, добавив, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг оставил после себя большое теоретическое и практическое наследие.