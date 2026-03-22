Куангчи ужесточает контроль за рыболовным флотом в целях борьбы с ННН-промыслом
Эти меры способствовали повышению эффективности управления рыбохозяйственной отраслью на местах, что привело к значительному сокращению числа нарушений на море.
Подполковник Данг Ван Лонг, заместитель начальника пограничного поста Нятле, отметил, что пограничные силы ужесточили проверки с момента выхода судов из порта.
В рыболовных портах и районах якорной стоянки строго контролируются условия выхода судов в море. Судовладельцы обязаны полностью оформлять все необходимые процедуры, обеспечивать непрерывную работу устройств VMS и надлежащим образом вести промысловые журналы.
Помимо управления судами в пределах своей территории, провинция Куангчи усилила координацию с другими провинциями в целях надзора за судами, ведущими промысел за пределами её юрисдикции, особенно за теми, которые заходят в порты или работают в соседних районах.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Ван Бао подчеркнул, что весь рыболовный флот в настоящее время находится под контролем с точки зрения маршрутов, районов промысла и мест якорной стоянки, включая суда, работающие за пределами провинции.
Эти усилия помогли предотвратить заход местных рыболовных судов в иностранные воды, один из ключевых факторов, ставших причиной предупреждения со стороны Европейской комиссии, а также повысили осведомлённость рыбаков и уровень соблюдения ими правовых норм.
Местные власти подчеркнули, что наряду с техническими мерами важную роль сыграли информационно-разъяснительная работа и правовое просвещение. Проведение учебных занятий и диалогов способствовало лучшему пониманию рыбаками действующих норм и рисков, связанных с ННН-промыслом.
В предстоящее время провинция Куангчи продолжит рассматривать жёсткое управление рыболовным флотом как одно из ключевых решений, одновременно сохраняя режим инспекций, расширяя применение технологий и усиливая межведомственное и межпровинциальное взаимодействие.