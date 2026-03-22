Куангчи ужесточает контроль за рыболовным флотом в целях борьбы с ННН-промыслом

Учебные занятия и диалоги способствовали лучшему пониманию рыбаками действующих норм и рисков, связанных с ННН-промыслом. Фото: ВИА

Провинция Куангчи в центральной части Вьетнама развернула комплекс мер по ужесточению контроля за рыболовными судами, внося вклад в общенациональные усилия, направленные на отмену предупреждения «жёлтой карточки», вынесенного Европейской комиссией в связи с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

Эти меры способствовали повышению эффективности управления рыбохозяйственной отраслью на местах, что привело к значительному сокращению числа нарушений на море.

В настоящее время в провинции насчитывается около 4.600 рыболовных судов длиной 6 метров и более. Все они соответствуют требованиям по регистрации, техническому освидетельствованию и лицензированию, а также оснащены системами мониторинга судов (VMS), ключевым инструментом усиления контроля за деятельностью в открытом море.

Подполковник Данг Ван Лонг, заместитель начальника пограничного поста Нятле, отметил, что пограничные силы ужесточили проверки с момента выхода судов из порта.

Он добавил, что суда, на которых пропадает сигнал VMS, обязаны не менее чем за шесть часов заранее сообщить об этом на берег для организации контроля и принятия мер в соответствии с установленными правилами.

В рыболовных портах и районах якорной стоянки строго контролируются условия выхода судов в море. Судовладельцы обязаны полностью оформлять все необходимые процедуры, обеспечивать непрерывную работу устройств VMS и надлежащим образом вести промысловые журналы.

Круглосуточная система мониторинга позволяет компетентным органам в режиме реального времени отслеживать местоположение и передвижение судов. При выявлении любых признаков отклонений, таких как потеря сигнала или риск захода в неразрешённые воды, незамедлительно принимаются меры в виде предупреждений или профилактического реагирования.

Помимо управления судами в пределах своей территории, провинция Куангчи усилила координацию с другими провинциями в целях надзора за судами, ведущими промысел за пределами её юрисдикции, особенно за теми, которые заходят в порты или работают в соседних районах.

Чан Хай, заместитель председателя Народного комитета общины Бакчать, сообщил, что местные власти обратились к другим регионам с просьбой о тесном взаимодействии в управлении такими судами, обеспечивая, чтобы суда, не отвечающие требованиям для выхода в море, оставались у причала во избежание нарушений.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Ван Бао подчеркнул, что весь рыболовный флот в настоящее время находится под контролем с точки зрения маршрутов, районов промысла и мест якорной стоянки, включая суда, работающие за пределами провинции.

Эти усилия помогли предотвратить заход местных рыболовных судов в иностранные воды, один из ключевых факторов, ставших причиной предупреждения со стороны Европейской комиссии, а также повысили осведомлённость рыбаков и уровень соблюдения ими правовых норм.

Местные власти подчеркнули, что наряду с техническими мерами важную роль сыграли информационно-разъяснительная работа и правовое просвещение. Проведение учебных занятий и диалогов способствовало лучшему пониманию рыбаками действующих норм и рисков, связанных с ННН-промыслом.

В предстоящее время провинция Куангчи продолжит рассматривать жёсткое управление рыболовным флотом как одно из ключевых решений, одновременно сохраняя режим инспекций, расширяя применение технологий и усиливая межведомственное и межпровинциальное взаимодействие.

Принимая последовательные и эффективные меры, провинция совместно с остальными регионами страны стремится к отмене «желтой карточки» за ННН-промысел и развитию устойчивого и ответственного рыбохозяйственного сектора.