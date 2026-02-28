НОВОСТИ
Куангчи ужесточает контроль за рыболовными судами для борьбы с ННН-промыслом
Мероприятие состоялось в ключевой момент, когда Вьетнам готовится к работе с пятой инспекционной миссией Европейской комиссии. Оно стало возможностью для провинции всесторонне оценить достигнутые результаты, выявить недостатки и подтвердить политическую приверженность борьбе с ННН-промыслом, а также реструктуризации рыбной отрасли в современном, ответственном и устойчивом направлении.
Выступая на конференции, заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Ван Бао призвал командование пограничной службы, профильные ведомства и местные органы власти продолжать строго выполнять указания центральных органов, Правительства и Народного комитета провинции по предупреждению и пресечению ННН-промысла. Он подчеркнул необходимость повысить ответственность руководителей органов и местных властей при развертывании согласованных и более эффективных мер.
Соответствующим силам поручено активизировать информационно-пропагандистскую работу и правовое просвещение среди владельцев судов, капитанов и рыбаков, чтобы они в полной мере понимали последствия нарушений и свою ответственность за соблюдение правил рыболовства. Это также позволит им предоставлять прозрачную информацию инспекционной делегации ЕК во время ее визита.
Ле Ван Бао поручил ведомствам и местным органам власти в срочном порядке провести всестороннюю проверку выполнения всех порученных задач, связанных с ННН-промыслом, а также подготовить полные, согласованные и взаимосвязанные досье и данные, чтобы продемонстрировать честный, объективный и позитивный прогресс в работе по обеспечению соблюдения требований.
Особое внимание следует уделить проверке материалов по нарушениям, рассмотренным с 2024 года, чтобы обеспечить строгое и законное применение санкций. Компетентным органам поручено усиленно контролировать суда, не имеющие права на выход в море, с просроченной регистрацией, относящиеся к группе высокого риска или длительное время утратившие связь с системой мониторинга судов (VMS), а также решительно не допускать выхода из портов судов, не отвечающих требованиям.
Провинция также усилит координацию между компетентными силами и местными администрациями в мониторинге промысловой деятельности и отслеживании происхождения морепродуктов. Одновременно будут изучены и предложены механизмы и меры политики по поддержке рыбаков, включая помощь и консультации по профессиональной переориентации в соответствии с планированием рыбной отрасли и устойчивым развитием морской экономики.
Командованию пограничной службы провинции поручено строго поддерживать режим проверки и контроля рыболовных судов в устьях рек, в рыболовных портах и в море, обеспечивая соответствие нормативным требованиям всех судов, выходящих из портов. Рыболовные суда длиной шесть метров и более обязаны проходить контроль на пунктах пограничной службы и в назначенных портах для проведения проверки и декларирования улова.
По словам командира пограничной службы провинции полковника Чинь Тхань Биня, в 2025 году подразделение активно консультировало компетентные органы для своевременного издания руководящих документов и комплексно, решительно реализовывало меры по предупреждению ННН-промысла. Регулярные патрулирования и проверки в море и вдоль побережья поддерживались на постоянной основе, при этом все выявленные нарушения пресекались и рассматривались в строгом соответствии с законом, что способствовало улучшению управления рыболовным флотом и повышению прослеживаемости морепродуктов.