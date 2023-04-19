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Куангчи инспектирует суда повышенной опасности для борьбы с незаконным рыболовством

В связи с усиленной проверкой судов повышенной опасности центральная провинция Куангчи не зарегистрировала ни одного рыболовного судна и рыбаков, нарушающих правила борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством (ННН) по состоянию на 17 апреля. В связи с усиленной проверкой судов повышенной опасности центральная провинция Куангчи не зарегистрировала ни одного рыболовного судна и рыбаков, нарушающих правила борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством (ННН) по состоянию на 17 апреля.

На данный момент провинция проинспектировала 100% судов длиной 24 м и выше, в то время как уровень сбора рыболовных журналов достиг 99,8%.

Куангчи обнаружила 57 лодок длиной от 6 м до менее 12 м, которые еще не получили лицензии на рыболовство. Чтобы решить эту проблему, местные компетентные органы ознакомили владельцев с соответствующими процедурами.

Власти провинции также поручили местным пограничным силам и милиции населенных пунктов осуществлять строгий мониторинг и обращаться с владельцами рыболовных судов, которые действуют без соблюдения мер по борьбе с ННН-промыслом; и предотвращать случаи, когда проявляются признаки незаконного промысла в иностранных водах.

Обладая 75-километровой береговой линией и традиционными рыболовными угодьями, Куангчи имеет хорошие возможности для развития рыболовства.

В прошлом году в провинции было выловлено почти 27.000 тонн морепродуктов, и ожидается, что в этом году их количество увеличится. Морепродукты используются в качестве сырья для перерабатывающих фабрик и на экспорт. Этот сектор непосредственно обеспечил рабочими местами 16.000 работников в 16 прибрежных общинах и поселках городского типа.

Местные рыбаки до сих пор получали помощь в виде льготных кредитов на строительство и модернизацию своих рыболовных судов и оснащение их эффективными системами глобального позиционирования.

ИЖВ/ВИА

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