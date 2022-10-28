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Куангнинь: Фестиваль желтого сезона Биньльеу начнется в эти выходные
«Хой муа ванг» (Фестиваль желтого сезона) будет включать в себя различные мероприятия для участников, чтобы они могли погрузиться в местную культуру и исследовать красоту террасных полей во время сезона созревания риса, например, забег 29 октября, церемония поклонения «Коммой» (новый рис) 4 ноября, конкурс на самую красивую девушку в традиционных костюмах, программа полетов на параплане и национальный женский футбольный турнир 5 ноября.
Фестиваль желтого сезона ежегодно проводится Народным комитетом уезда Биньльеу с 2020 года.
В последние годы Биньльеу стал новым местом для туристов благодаря своей первозданной красоте.
Хотя местность очаровательна круглый год, она особенно поражает посетителей, когда осень переходит в зиму. От глянцево-желтых оттенков лестничных рисовых полей до великолепного горного пейзажа и природных водопадов, местность визуально поражает на каждом шагу.
Более 90% местных жителей горного уезда составляют представители этнических меньшинств, таких как тай, шанчи и зао. В этом уезде также проходят особые культурные праздники, такие как фестивали пения народных песен Шунг Ко и Шан Ко и фестиваль Лук На.