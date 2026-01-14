Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Куангнинь устраняет барьеры для привлечения 3 млрд долларов США ПИИ в 2026 году

С целью достижения двузначных темпов роста провинция Куангнинь решительно нацелена на устранение препятствий в сфере планирования, административных процедур и земельных ресурсов, рассчитывая привлечь в 2026 году 3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и почти 569 трлн донгов внутренних инвестиций.

13 января председатель Народного комитета провинции Куангнинь Буй Ван Кханг провёл совещание, посвящённое согласованию Программы содействия инвестициям и Плана привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в провинцию Куангнинь на 2026 год.

Индустриальный парк Сонгкхой (Куангйен) привлекает множество предприятий для инвестиций и производства, создавая рабочие места для местного населения. Фото: ВИА.

Индустриальный парк Сонгкхой (Куангйен) привлекает множество предприятий для инвестиций и производства, создавая рабочие места для местного населения. Фото: ВИА.

Для обеспечения ресурсной базы, необходимой для двузначного экономического роста, в 2026 году Куангнинь планирует привлечь 101 инвестиционный проект вне государственного бюджета с использованием внутренних средств на общую сумму почти 569 трлн донгов, а также 3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Для достижения поставленных целей председатель Народного комитета провинции Буй Ван Кханг потребовал от департаментов, отраслевых ведомств и местных органов власти откровенно оценить существующие проблемы и препятствия в привлечении инвестиций, прежде всего ПИИ, по итогам 2025 года.

На этой основе необходимо реализовать комплексные, эффективные и окончательные меры по их устранению, в том числе в кратчайшие сроки завершить процедуры корректировки документов территориального планирования, относящиеся к компетенции Премьер-министра Правительства и центральных министерств и ведомств; одновременно ускорить процессы экспертизы, утверждения и подготовительных процедур по новым инвестиционным проектам.

Коммуны, кварталы и специальные зоны должны сосредоточить максимальные усилия на освобождении территорий для реализации текущих проектов, особенно проектов по развитию инфраструктуры индустриальных парков и промышленных кластеров, с тем чтобы обеспечить наличие земельных ресурсов для привлечения новых инвестиционных проектов в 2026 году.

Председатель Народного комитета провинции поручил Департаменту финансов и соответствующим ведомствам пересмотреть и доработать перечень приоритетных инвестиционных проектов по каждому конкретному направлению, сосредоточив внимание на ряде крупных, ключевых и высокореалистичных проектов, а также определить чёткий график их реализации для организации и контроля исполнения.

Глава провинции Куангнинь подчеркнул, что соблюдение сроков реализации является одним из решающих факторов, определяющих эффективность инвестиций. Это также служит наглядным показателем качества инвестиционно-деловой среды провинции и гарантирует достижение целей по привлечению инвестиций не только в 2026 году, но и в последующие периоды.

Исходя из уже устранённых провинцией проблемных вопросов, председатель Народного комитета призвал инвесторов сосредоточить ресурсы и реализовывать проекты строго в соответствии с ранее взятыми обязательствами по срокам.

В 2025 году Куангнинь привлекла внутренние инвестиции вне государственного бюджета в объёме 503,447 трлн донгов, что в 16,74 раза превышает показатель 2024 года; объём прямых иностранных инвестиций составил почти 1 млрд долларов США.

Знаковым событием в сфере привлечения инвестиций стало то, что в рамках празднования 80-летия Национального дня 2 сентября, 19 августа, провинция Куангнинь вручила инвестиционные решения по 22 проектам вне государственного бюджета с общим объёмом инвестиций более 110,887 трлн донгов.

Далее, наряду со всей страной, 19 декабря — в честь Дня всенародного сопротивления и в ознаменование XIV Всевьетнамского съезда Партии — провинция Куангнинь организовала церемонию начала реализации 26 проектов (что составляет более 11% от общего числа проектов, запущенных по всей стране в этот период) с совокупным объёмом инвестиций 383 трлн донгов. Среди них — два «суперпроекта» из десяти аналогичных проектов общенационального масштаба: многофункциональный городской комплекс «Зелёный Халонг» с крупнейшим на сегодняшний день объёмом инвестиций почти 18 млрд долларов США корпорации VinGroup и высококлассный комплекс туристических услуг с казино общей стоимостью 2 млрд долларов США корпорации SunGroup.

Новые проекты охватывают широкий спектр сфер — от транспортной инфраструктуры, промышленности, торговли и услуг до городского развития, социального жилья, образования и здравоохранения.

ИЖВ/ВИА

Постоянный член Секретариата ЦК председательствовал на генеральной репетиции работ по обеспечению XIV съезда КПВ

Постоянный член Секретариата ЦК председательствовал на генеральной репетиции работ по обеспечению XIV съезда КПВ

14 января в Ханое товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ, руководитель Подкомитета по обеспечению XIV съезда КПВ, провёл проверку и генеральную репетицию организационных работ по обслуживанию XIV съезда.
