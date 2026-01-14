Куангнинь устраняет барьеры для привлечения 3 млрд долларов США ПИИ в 2026 году

13 января председатель Народного комитета провинции Куангнинь Буй Ван Кханг провёл совещание, посвящённое согласованию Программы содействия инвестициям и Плана привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в провинцию Куангнинь на 2026 год.

Индустриальный парк Сонгкхой (Куангйен) привлекает множество предприятий для инвестиций и производства, создавая рабочие места для местного населения. Фото: ВИА.

Для обеспечения ресурсной базы, необходимой для двузначного экономического роста, в 2026 году Куангнинь планирует привлечь 101 инвестиционный проект вне государственного бюджета с использованием внутренних средств на общую сумму почти 569 трлн донгов, а также 3 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.

Для достижения поставленных целей председатель Народного комитета провинции Буй Ван Кханг потребовал от департаментов, отраслевых ведомств и местных органов власти откровенно оценить существующие проблемы и препятствия в привлечении инвестиций, прежде всего ПИИ, по итогам 2025 года.

На этой основе необходимо реализовать комплексные, эффективные и окончательные меры по их устранению, в том числе в кратчайшие сроки завершить процедуры корректировки документов территориального планирования, относящиеся к компетенции Премьер-министра Правительства и центральных министерств и ведомств; одновременно ускорить процессы экспертизы, утверждения и подготовительных процедур по новым инвестиционным проектам.

Коммуны, кварталы и специальные зоны должны сосредоточить максимальные усилия на освобождении территорий для реализации текущих проектов, особенно проектов по развитию инфраструктуры индустриальных парков и промышленных кластеров, с тем чтобы обеспечить наличие земельных ресурсов для привлечения новых инвестиционных проектов в 2026 году.

Председатель Народного комитета провинции поручил Департаменту финансов и соответствующим ведомствам пересмотреть и доработать перечень приоритетных инвестиционных проектов по каждому конкретному направлению, сосредоточив внимание на ряде крупных, ключевых и высокореалистичных проектов, а также определить чёткий график их реализации для организации и контроля исполнения.

Глава провинции Куангнинь подчеркнул, что соблюдение сроков реализации является одним из решающих факторов, определяющих эффективность инвестиций. Это также служит наглядным показателем качества инвестиционно-деловой среды провинции и гарантирует достижение целей по привлечению инвестиций не только в 2026 году, но и в последующие периоды.

Исходя из уже устранённых провинцией проблемных вопросов, председатель Народного комитета призвал инвесторов сосредоточить ресурсы и реализовывать проекты строго в соответствии с ранее взятыми обязательствами по срокам.

В 2025 году Куангнинь привлекла внутренние инвестиции вне государственного бюджета в объёме 503,447 трлн донгов, что в 16,74 раза превышает показатель 2024 года; объём прямых иностранных инвестиций составил почти 1 млрд долларов США.

Знаковым событием в сфере привлечения инвестиций стало то, что в рамках празднования 80-летия Национального дня 2 сентября, 19 августа, провинция Куангнинь вручила инвестиционные решения по 22 проектам вне государственного бюджета с общим объёмом инвестиций более 110,887 трлн донгов.

Далее, наряду со всей страной, 19 декабря — в честь Дня всенародного сопротивления и в ознаменование XIV Всевьетнамского съезда Партии — провинция Куангнинь организовала церемонию начала реализации 26 проектов (что составляет более 11% от общего числа проектов, запущенных по всей стране в этот период) с совокупным объёмом инвестиций 383 трлн донгов. Среди них — два «суперпроекта» из десяти аналогичных проектов общенационального масштаба: многофункциональный городской комплекс «Зелёный Халонг» с крупнейшим на сегодняшний день объёмом инвестиций почти 18 млрд долларов США корпорации VinGroup и высококлассный комплекс туристических услуг с казино общей стоимостью 2 млрд долларов США корпорации SunGroup.

Новые проекты охватывают широкий спектр сфер — от транспортной инфраструктуры, промышленности, торговли и услуг до городского развития, социального жилья, образования и здравоохранения.