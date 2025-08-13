Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Куангнинь усиливает ранние предупреждения о стихийных бедствиях в заливе Халонг

Вьетнамское метеорологическое и гидрологическое управление (VMHA) недавно провело рабочую встречу с народным комитетом провинции Куангнинь, чтобы усилить прогнозирование, предупреждение и общественное руководство по использованию информации о погоде в северо-восточной прибрежной провинции. Официальные лица VMHA признали, что, хотя в последние годы в провинции Куангнинь улучшились возможности прогнозирования погоды и предупреждения о ней, все более непредсказуемые экстремальные погодные явления требуют значительного улучшения возможностей наблюдения, прогнозирования и предупреждения. Агентство предложило установить одну-две дополнительные станции мониторинга ветра и осадков в бухте Халонг или временно передислоцировать мобильный радар X-диапазона для улучшения отслеживания гроз, сильных ветров, проливных дождей и молний в режиме реального времени.

В ближайшей перспективе планируется установить метеорологический радар X-диапазона, три автоматические метеостанции в Байчае, Кыаонге и Туанчау, а также пять комплектов бортовых метеодатчиков для туристических судов, которые будут предоставлять ежеминутные данные о ветре, давлении, температуре и влажности.

Заместитель директора VMHA Хоанг Дык Кыонг подчеркнул, что раннее оповещение на море является ключом к снижению рисков стихийных бедствий, и призвал к скоординированным инвестициям в интеллектуальные, точные и своевременные системы оповещения.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Ван Конг подтвердил решимость провинции Куангнинь предотвращать трагедии, пообещав усовершенствовать технологию прогнозирования, расширить возможности по обеспечению жильем и обеспечить быстрое и надежное получение оповещений о погоде операторами судов и жителями.

Местные власти также планируют диверсифицировать каналы связи, интегрировать искусственный интеллект в системы оповещения и усилить координацию между ведомствами для обеспечения постоянной информации о безопасности на море в бухтах Халонг и Байтылонг с привязкой к конкретному местоположению.

