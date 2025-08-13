НОВОСТИ
Куангнинь усиливает ранние предупреждения о стихийных бедствиях в заливе Халонг
В ближайшей перспективе планируется установить метеорологический радар X-диапазона, три автоматические метеостанции в Байчае, Кыаонге и Туанчау, а также пять комплектов бортовых метеодатчиков для туристических судов, которые будут предоставлять ежеминутные данные о ветре, давлении, температуре и влажности.
Заместитель директора VMHA Хоанг Дык Кыонг подчеркнул, что раннее оповещение на море является ключом к снижению рисков стихийных бедствий, и призвал к скоординированным инвестициям в интеллектуальные, точные и своевременные системы оповещения.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Ван Конг подтвердил решимость провинции Куангнинь предотвращать трагедии, пообещав усовершенствовать технологию прогнозирования, расширить возможности по обеспечению жильем и обеспечить быстрое и надежное получение оповещений о погоде операторами судов и жителями.
Местные власти также планируют диверсифицировать каналы связи, интегрировать искусственный интеллект в системы оповещения и усилить координацию между ведомствами для обеспечения постоянной информации о безопасности на море в бухтах Халонг и Байтылонг с привязкой к конкретному местоположению.