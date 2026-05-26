Куангнинь усиливает продвижение туризма с целью привлечения 2,3 млн туристов в Йенты в этом году

Провинция Куангнинь разработала план информационного продвижения и привлечения около 2,3 млн туристов в квартал Йенты в 2026 году, из которых около 1,5 млн человек должны посетить объект Всемирного наследия Йенты.
  Пагода Донг (или Тхиенчукты) расположена на вершине горы Йенты на высоте 1068 м над уровнем моря и является самой высокогорной бронзовой пагодой во Вьетнаме и крупнейшей в Азии. Это самая высокая духовная точка комплекса Йенты, где поклоняются Будде-Прародителю, ежегодно привлекающая миллионы паломников. Фото: Минь Дык  
Провинция Куангнинь продолжит развивать модель взаимодействия «Государство – бизнес», реализуя стратегию «Два наследия — одно направление — множество впечатлений», объединяя Йенты с бухтой Халонг для формирования уникальной туристической продуктовой цепочки.

Это является одним из ключевых направлений плана информационного продвижения и привлечения туристов в Йенты в 2026 году.

Согласно плану, в 2026 году предполагается принять около 2,3 млн туристов в районе квартала Йенты, в том числе 1,5 млн посетителей объекта Всемирного наследия Йенты. Это должно способствовать достижению общей цели провинции — принять 22 млн туристов и обеспечить доходы от туризма в размере 65 трлн донгов.

Целевая аудитория включает паломников, семьи, школьников и студентов, участников MICE-туризма (конференции, семинары и деловой туризм), любителей экологического и познавательного туризма как из Вьетнама, так и с ключевых международных рынков — Индии (буддийский туризм), Республики Корея, Японии, Китая, стран АСЕАН, Европы, Австралии и США.

План направлен на повышение конкурентоспособности региона, укрепление статуса Йенты как центра буддизма Чуклам во Вьетнаме и превращение Йенты в один из ведущих международных центров духовного, медитативного, экологического и курортного туризма после включения объекта в список ЮНЕСКО.

Для достижения поставленных целей провинция Куангнинь намерена активизировать цифровую коммуникационную стратегию с применением технологий искусственного интеллекта (AI), а также перейти от количественного роста к повышению качества услуг и увеличению продолжительности пребывания туристов.

Кампания по привлечению туристов в 2026 году будет реализовываться до конца декабря 2026 года с поэтапным выполнением ключевых задач.

Уже во втором квартале 2026 года в рамках темы «Сияющее наследие» провинция сосредоточится на развитии культурно-исторического и морского фестивального туризма, привлекая туристов с морских и спортивных мероприятий в Йенты.

Местные власти также организуют пилотные туры продолжительностью от 2 дней и 1 ночи до 3 дней и 2 ночей, объединяющие маршрут речного, морского и горного наследия (бухта Халонг — Йенты) для иностранных туристов круизных судов, чартерных групп и участников MICE-туризма.

ИЖВ/ВИА

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN

25 мая 2026 года в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла Фила Нельсона, исполнительного вице-президента телекомпании CNN (США), для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере медиа, продвижения имиджа Вьетнама и информационного сопровождения Года АТЭС-2027, который пройдет во Вьетнаме.
