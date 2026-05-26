Куангнинь усиливает продвижение туризма с целью привлечения 2,3 млн туристов в Йенты в этом году

Пагода Донг (или Тхиенчукты) расположена на вершине горы Йенты на высоте 1068 м над уровнем моря и является самой высокогорной бронзовой пагодой во Вьетнаме и крупнейшей в Азии. Это самая высокая духовная точка комплекса Йенты, где поклоняются Будде-Прародителю, ежегодно привлекающая миллионы паломников. Фото: Минь Дык