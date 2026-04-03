Куангнинь усиливает борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом для выполнения требований ЕK

Представители властей посещают каждое рыболовное судно, проводя разъяснительную работу с целью повышения осведомлённости рыбаков об усилиях по снятию «жёлтой карточки» Еврокомиссии. Фото: ВИА

Обладая акваторией площадью более 6,1 тыс. кв. км и береговой линией протяжённостью свыше 250 км, местность рассматривает борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом как одну из центральных политических задач, считая её важным шагом на пути к превращению в современный центр морской экономики с устойчиво развивающимся рыбохозяйственным сектором.

С конца февраля 2026 года заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Ван Конг поручил профильным ведомствам решительно не допускать выхода в море судов, не отвечающих установленным требованиям, и строго пресекать нарушения, особенно случаи отключения системы мониторинга судов (VMS). Руководители каждой местности должны нести ответственность за любые допущенные нарушения, а вся политическая система обязана действовать решительно для обеспечения соблюдения норм по противодействию ННН-промыслу.

В настоящее время все 4 127 судов длиной от 6 метров и более полностью зарегистрированы и внесены в национальную базу данных рыбного хозяйства VNFishbase.

Местность поставила цель обеспечить 100-процентный охват рыболовных судов управлением на основе достоверных, полных и актуальных данных, не допускать нарушений иностранных вод и завершить реализацию мер поддержки по установке систем VMS.

На данный момент все суда, отвечающие установленным условиям, получили лицензии на промысел, при этом более 97% из них продолжают находиться в пределах действующих сроков техосмотра. В отношении судов, утративших связь с системой VMS, а также судов, эксплуатируемых без полного соблюдения установленных требований, осуществляется строгий контроль.

Одновременно продолжается расширение мониторинга рыболовных судов с использованием электронной системы оформления улова и обеспечения его прослеживаемости (eCDT), что способствует повышению прозрачности. В рыболовных портах проверке подлежат 100% судов, входящих в порт и выходящих из него, а объёмы улова контролируются в соответствии с действующими нормами.

Куангнинь ускоряет цифровую трансформацию в сфере управления, расширяя контроль за судами через электронную систему оформления улова и прослеживаемости его происхождения (eCDT) в целях повышения прозрачности. Наряду с этим применяются цифровые данные и электронная идентификация через приложение VNeID, что позволяет в режиме реального времени отслеживать рыболовную деятельность.

Инфраструктура рыболовных портов в Вандоне, Кото и Монгкае последовательно модернизируется с целью увеличения мощностей по приёму и разгрузке судов, а также недопущения попадания на рынок продукции, добытой незаконным промыслом.

Одновременно обновляется и информационно-разъяснительная работа: акцент постепенно смещается от пассивных напоминаний к формированию добровольного соблюдения установленных норм. Прямая работа в рыболовных портах, обязательства, принимаемые судовладельцами, а также создание «групп самоуправления в рыболовстве» способствовали повышению правосознания рыбаков и укреплению их чувства ответственности.

Кроме того, Куангнинь активно реализует дорожную карту по снижению нагрузки на морские ресурсы. В период 2026–2030 годов провинция ставит цель сократить число рыболовных судов на 862 единицы, главным образом в прибрежной зоне, одновременно поощряя рыбаков переходить к аквакультуре и услугам в сфере рыбохозяйственной логистики.

Одновременно эффективно развиваются и новые модели морской экономики. В особой зоне Вандон внедряются модели высокотехнологичного морского аквакультурного производства, в том числе системы плавучих садков из HDPE в сочетании с туристической деятельностью, что способствует защите морских экосистем. В то же время особая зона Кото продвигает аквакультуру промышленного масштаба и с применением высоких технологий, увязанную с охраной окружающей среды и повышением добавленной стоимости морских ресурсов.

Благодаря таким комплексным и системным мерам Куангнинь стремится внести вклад в общенациональные усилия по снятию «жёлтой карточки» Европейской комиссии и последовательно продвигается к своей цели - стать современным и устойчивым центром морской экономики.