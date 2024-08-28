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НОВОСТИ

Куангнинь укрепляет фундамент для устойчивого развития

Северная провинция Куангнинь стремится к 2030 году стать одним из ведущих населенных пунктов страны в области применения и передачи научно-технологических достижений, а также инноваций.

 

С этой целью Куангнинь уделяет особое внимание мобилизации всех ресурсов, укреплению научно-технологического потенциала и инноваций, активизации исследований и применения науки и технологий, а также продвижению целевых и стратегических инноваций для поддержки быстрого и устойчивого социально-экономического развития.

В период 2012-2024 гг. провинция потратила на научно-технологическую деятельность более 2,5 трлн донгов (100,5 млн долларов США), что составляет 2,73% от ежегодных расходов регулярного бюджета провинции.
Такие населенные пункты, как города Уонгби, Камфа и Халонг, уезды Кото, Баче, Биньльеу, Хайха, Тьенйен, Донгчиеу и Куангйен активно выделяют бюджетные средства на эти цели, общая сумма которых за этот период составила 11 млрд донгов.

Провинция также признает, что наука и технологии являются важнейшей политикой и решающим фактором для реструктуризации экономики, изменения модели роста и повышения производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности экономики. Поэтому в провинции разработаны и изданы различные важные документы для создания правовой базы, способствующей развитию науки, технологий и инноваций, что вносит вклад в ее социально-экономическое развитие.

Благодаря значительным инвестициям наука, технологии и инновации все больше демонстрируют свою роль, внося позитивный вклад в социально-экономическое развитие провинции. Многие задачи, проекты и инициативы были реализованы на практике и принесли значительные результаты. Эти усилия также внесли значительный вклад в повышение производительности труда, качества продукции, охрану окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов, адаптацию к изменению климата, охрану здоровья населения, обеспечение безопасности и социального порядка.

По оценкам, доля высокотехнологичной и высокоприкладной продукции достигла 45,24% от общей стоимости промышленного производства провинции. Вклад индекса общей производительности факторов производства (TFP) в ВРП провинции в 2023 году составит 50,01%. Куангнинь заняла девятое место среди 63 провинций и городов страны по индексу инноваций провинции 2023 года.

Однако научно-технологическая инфраструктура провинции все еще недостаточна и не полностью соответствует требованиям, в частности, отсутствуют центры обработки больших данных и достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), необходимые для поддержки развития ключевых отраслей промышленности. Применение высоких и современных технологий в производстве и переработке остается ограниченным, не позволяя создавать прорывы для повышения добавленной стоимости и конкурентоспособности. Кроме того, вклад цифровой экономики в ВРСП невелик и составляет всего 5,9 %.

Директор провинциального Департамента науки и технологий Нгуен Мань Кыонг заявил, что в ближайшее время Куангнинь продолжит инвестировать в научно-техническую инфраструктуру и инновационные проекты, чтобы обеспечить способность поглощать, осваивать, развивать и передавать передовые технологии для производства.

Кроме того, к 2030 году провинция намерена стать местом проведения ежегодных международных выставок по морским наукам, морским портам и науке об охране окружающей среды.

Провинция также продолжит исследовать, разрабатывать и внедрять механизмы и политику для создания мотивации и импульса для развития науки, технологий и инноваций, а также уделять внимание развитию высококачественных и квалифицированных человеческих ресурсов.

ВИА/ИЖВ

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