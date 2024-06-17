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Куангнинь стремится стать центром морской аквакультуры в северном регионе
Провинция обладает преимуществами для развития морской аквакультуры: береговая линия длиной 250 км, более 40 000 га приливных отмелей, почти 19 000 га мангровых лесов, 20 000 га поверхности проливов и заливов, рыболовные угодья площадью более 6 100 кв. км и три морских заповедника.
Куангнинь также является домом для многих ценных водных видов.Здесь выделено 45 000 га прибрежных вод для развития аквакультуры, и это первый населенный пункт во Вьетнаме, где в пилотном режиме реализуется модель, согласно которой организации и частные лица выделяют определенные морские участки для развития аквакультуры.
Куангнинь также структурировала виды выращиваемых морепродуктов, подходящих для каждого района, улучшив при этом производительность и качество.
В то же время провинция создала концентрированные районы морского хозяйства и применила современные научно-технологические достижения в производстве.
Куангнинь завершает строительство морского импортно-экспортного порта Ваннинь в городе Монгкай, который будет служить для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции на китайский рынок.
Он призвал к инвестициям в авиационную логистическую цепочку, чтобы облегчить экспорт свежих и замороженных морепродуктов в Северо-Восточную Азию и Таиланд.
Премьер-министр утвердил проект развития морской аквакультуры до 2030 года с перспективой до 2045 года, согласно которому Вьетнам планирует иметь 280 000 га для морской аквакультуры, достичь объема производства 850 000 тонн и экспортных доходов в размере 800 млн - 1 млрд долларов США к 2025 году.
К 2045 году морская аквакультура станет важной частью рыболовного сектора, составляя более 25 % от общего объема производства и принося более 4 млрд долларов США экспортного оборота.